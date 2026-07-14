¿Frío o calor? Así estará el tiempo este martes en Bolivia

El Senamhi anticipa una jornada con cielos despejados en gran parte del país, aunque el comportamiento de las temperaturas variará según la región.
14/07/2026 7:04
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este martes 14 de julio una jornada con cielos despejados en gran parte del país, temperaturas bajas propias de la temporada invernal en el occidente y un ambiente más cálido en el oriente.
Occidente
En el occidente del país persistirán las bajas temperaturas, con registros bajo cero durante las primeras horas del día.
La Paz: mínima de 2°C y máxima de 18°C, con cielos despejados.
El Alto: temperaturas entre -2°C y 15°C, con cielo despejado.
Oruro: mínima de -5°C y máxima de 18°C, sin probabilidad de lluvias.
Potosí: temperaturas entre -2°C y 21°C, con cielos despejados.
Valles
Los departamentos de los valles tendrán una jornada estable, con cielo despejado y sin lluvias.
Cochabamba: entre 7°C y 30°C.
Sucre: temperaturas de 9°C a 22°C.
Tarija: mínima de 8°C y máxima de 27°C, con cielos poco nubosos.
Oriente
En el oriente del país predominarán los cielos poco nubosos y un ambiente cálido.
Santa Cruz: entre 18°C y 27°C, con cielos poco nubosos.
Trinidad: mínima de 19°C y máxima de 27°C, sin lluvias.
Cobija: temperaturas entre 20°C y 31°C, con cielos nubosos durante la jornada.
El Senamhi recomienda a la población tomar previsiones ante las bajas temperaturas en el occidente y mantenerse informada sobre las actualizaciones del pronóstico del tiempo.
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