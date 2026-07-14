¿Frío o calor? Así estará el tiempo este martes en Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este martes 14 de julio una jornada con cielos despejados en gran parte del país, temperaturas bajas propias de la temporada invernal en el occidente y un ambiente más cálido en el oriente.

Occidente

En el occidente del país persistirán las bajas temperaturas, con registros bajo cero durante las primeras horas del día.

La Paz: mínima de 2°C y máxima de 18°C , con cielos despejados.

El Alto: temperaturas entre -2°C y 15°C, con cielo despejado.

Oruro: mínima de -5°C y máxima de 18°C , sin probabilidad de lluvias.

Potosí: temperaturas entre -2°C y 21°C, con cielos despejados.

Valles

Los departamentos de los valles tendrán una jornada estable, con cielo despejado y sin lluvias.

Cochabamba: entre 7°C y 30°C .

Sucre: temperaturas de 9°C a 22°C .

Tarija: mínima de 8°C y máxima de 27°C, con cielos poco nubosos.

Oriente

En el oriente del país predominarán los cielos poco nubosos y un ambiente cálido.

Santa Cruz: entre 18°C y 27°C , con cielos poco nubosos.

Trinidad: mínima de 19°C y máxima de 27°C , sin lluvias.

Cobija: temperaturas entre 20°C y 31°C, con cielos nubosos durante la jornada.

El Senamhi recomienda a la población tomar previsiones ante las bajas temperaturas en el occidente y mantenerse informada sobre las actualizaciones del pronóstico del tiempo.





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