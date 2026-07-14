“Por las buenas o por las malas, será realidad este año”: JP Velasco habla sobre la implementación del 50/50

La situación económica que viven las Gobernaciones del país ha generado que coincidan en el pedido de mayores recursos para sus regiones. En este sentido, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, propone transferir la mitad de la recaudación del Impuesto a las Transacciones (IT) a las administraciones locales.

“Por las buenas o por las malas, el 50-50 va a ser una realidad este año”, advirtió la autoridad cruceña. Este sentido indicó que por las buenas sería “como estamos haciendo ahora, con propuestas, con consenso, firmas; mientras que, por las malas, con una acción popular y que la justicia se encargue de esto”.

Para viabilizar esta propuesta, siete de los nueve gobernadores del país han consolidado un bloque de consenso y firmarán un acuerdo el próximo 16 de julio en la ciudad de La Paz. De acuerdo a lo que menciona Velasco, el plan regionalizado contempla una hoja de ruta progresiva que inicia con la departamentalización del IT, un paso clave que permitirá a los departamentos generar obras y dejar de depender de las transferencias del Gobierno central.

En este contexto, el gobernador cruceño, indició que, por ejemplo, la falta de recursos se ve reflejada en situaciones como el paro del sector salud debido a la falta de pagos de sueldo, una situación que atribuye directamente a las demoras del Ejecutivo central en el desembolso de los montos mensuales.

Juan Pablo Velasco, gobernador de Santa Cruz. Foto: Ma. del Carmen Navarro | Red Uno.

“Los médicos y trabajadores de salud están en una lucha legítima; si bien la Gobernación les debe 13 días, no es culpa nuestra porque el Gobierno nacional nos paga al tercer mes”, denunció el gobernador para justificar el impacto inmediato de la reforma planteada. De consolidarse la coparticipación de este tributo en el Presupuesto General del Estado reformulado, Velasco indica que las regiones obtendrían la solvencia necesaria para cumplir con sus sistemas sanitarios.

La gobernación cruceña calcula que lograr el 50% del IT representaría un ingreso anual de más de 350 millones de bolivianos, de los cuales solo se requieren 31 millones para cubrir la totalidad de los sueldos del personal médico de la región.

La propuesta técnica, ideada por Velasco, fue redactada como proyecto de ley por la vicegobernadora Paola Aguirre y tendrá la representación del legislador Leo Roca para su tratamiento en el Senado. Desde la perspectiva del gobernador cruceño, las gobernaciones se han visto obligadas a asumir obligaciones económicas que corresponden exclusivamente a las competencias y carteras del Gobierno central.

El gobernador cuestionó que se obligue a las regiones a financiar programas nacionales sin transferirles los fondos de forma previa. “Se ha puesto el bono de vacunación que tenemos que pagarlo, 23 millones de bolivianos; eso es inconstitucional porque si ellos ponen un bono, que ellos lo paguen”, sentenció la autoridad.

Con los recursos que se obtuvieran por la coparticipación del IT, el gobernador de Santa Cruz proyecta construir más de mil kilómetros de carreteras en cinco años y financiar un corredor vial hacia Paraguay y Brasil sin depender del occidente del país. “Es nuestro dinero y se tiene que quedar en Santa Cruz; no importa contra quién, no importa contra cuántos, pero yo tengo que defender esta visión y la vamos a conseguir”, concluyó Velasco.

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