El dólar oficial sube otra vez: esta es la nueva cotización en Bolivia

El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó para este martes 14 de julio un Tipo de Cambio Oficial de Bs 10,50, registrando un incremento de Bs 0,10 respecto a la jornada anterior, cuando la cotización oficial se ubicó en Bs 10,40.

La actualización forma parte de la publicación diaria que realiza la entidad monetaria en el marco del régimen de tipo de cambio flexible, vigente desde el pasado 29 de junio.

En contraste, el mercado paralelo también mostró una variación al alza. De acuerdo con la plataforma dolarboliviahoy.com, el dólar se cotiza este martes en Bs 10,51 para la compra y Bs 10,51 para la venta.

En la jornada anterior, el mismo portal reportó una cotización de Bs 10,43 para la compra y Bs 10,45 para la venta, por lo que el valor de la divisa registró un incremento en apenas 24 horas.

Aunque el mercado paralelo opera fuera del sistema financiero regulado, sus cotizaciones son utilizadas como referencia por distintos sectores económicos y personas que realizan operaciones cambiarias fuera del mercado oficial.

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