Juez dispone que Juan José Zúñiga continúe juicio oral bajo detención domiciliaria

Un juez dispuso este lunes la detención domiciliaria para el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga, acusado de liderar el alzamiento militar registrado el 26 de junio de 2024. La decisión se conoció durante la primera jornada del juicio oral por este caso, proceso que se instaló en la ciudad de La Paz.

El abogado defensor, Eduardo León, informó que la autoridad judicial reemplazó la detención preventiva por medidas sustitutivas y señaló que la resolución deberá cumplirse en un plazo de 72 horas. Mientras se ejecuta la orden, Zúñiga permanecerá en el penal de San Pedro, en La Paz.

Según la defensa, el exjefe militar fijará residencia en la sede de Gobierno junto a su familia para asistir a las audiencias del juicio, que continuará este martes tras un cuarto intermedio dispuesto por el tribunal luego de recibir una de las declaraciones previstas para esta etapa.

El juicio por el alzamiento militar

Zúñiga fue trasladado durante la madrugada desde una cárcel de Cochabamba hasta La Paz para participar en el inicio del juicio oral, en el que también están procesados otros acusados por los hechos ocurridos el 26 de junio de 2024.

Policías custodian al excomandante del Ejército de Bolivia el general Juan José Zuñiga (c) a su llegada al Tribunal Departamental de Justicia. Foto: EFE

Ese día, efectivos militares bajo su mando ocuparon durante varias horas la plaza Murillo y llegaron a derribar con un tanque la puerta del antiguo Palacio de Gobierno. Horas después, las tropas se replegaron y el entonces presidente Luis Arce destituyó al comandante del Ejército, quien posteriormente fue aprehendido.

Los cargos y la controversia

La Fiscalía imputó a Zúñiga por los delitos de terrorismo, alzamiento armado e incumplimiento de deberes, dentro de una investigación que el entonces Gobierno calificó como un intento de golpe de Estado.

Tras su aprehensión, el excomandante sostuvo que la movilización militar respondió a una instrucción del entonces presidente Luis Arce para mejorar su imagen ante la crisis económica. Esa versión fue respaldada por distintos sectores de la entonces oposición y por el expresidente Evo Morales, quienes hablaron de un "autogolpe", mientras que el Gobierno mantuvo la postura de que se trató de un intento de golpe de Estado fallido.

El juicio continuará en los próximos días con la recepción de nuevas declaraciones y la presentación de pruebas por parte de la Fiscalía y las defensas de los acusados.

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