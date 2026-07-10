Órgano Judicial plantea reformas legales y mayor presupuesto tras reunión con el Gobierno

La primera reunión entre representantes del Órgano Judicial y el Gobierno permitió abrir una agenda de trabajo para atender las demandas del sector, centradas en la falta de presupuesto, la modernización del sistema judicial y reformas legales.

Desigualdad y presupuesto, temas que se abordaron en la reunión

El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Manolo Rojas, explicó que una de las principales preocupaciones es la desigualdad salarial entre funcionarios judiciales y otros servidores públicos, además de las limitaciones económicas que enfrenta el sistema.

"Hay una desigualdad entre funcionarios públicos. Un secretario abogado está ganando 3.800 bolivianos, mientras que otros funcionarios con cargos similares perciben salarios superiores", afirmó.

Rojas también señaló que el sistema informático del Órgano Judicial quedó obsoleto y que los costos operativos se incrementaron considerablemente.

"Los servidores se caen, la información se daña y eso pone en riesgo procesos judiciales. Además, el tóner que antes costaba 900 bolivianos ahora llega a 2.300", explicó.

Proyectos de ley en cooperación al Judicial

El legislador indicó que actualmente la justicia recibe apenas el 0,38% del Presupuesto General del Estado, porcentaje que considera insuficiente para atender la demanda nacional.

Como resultado del encuentro, anunció que se impulsarán dos proyectos de ley que ya se encuentran en la Comisión de Justicia.

El primero plantea que los martilleros judiciales pasen a depender del Órgano Judicial, de manera que los recursos generados permitan financiar la creación de nuevos juzgados.

"Ese dinero permitirá crear alrededor de 300 jueces más, que es lo que necesita Bolivia", sostuvo.

El segundo proyecto busca modificar la administración de los depósitos judiciales para que generen rendimientos económicos destinados al fortalecimiento institucional.

Asimismo, informó que el Ejecutivo instalará mesas técnicas para analizar otras propuestas presentadas por el Órgano Judicial. La próxima reunión quedó fijada para el 14 de julio.

Nuevo Código Penal y actualización de normas

Rojas adelantó que también se trabaja en una reingeniería del sistema judicial, que incluye la elaboración de un nuevo Código Penal y la revisión de otras normas vigentes.

"Queremos una justicia autónoma económicamente. En ningún país del mundo la justicia depende del Gobierno", afirmó.

Consideró necesario revisar leyes que, a su juicio, presentan vacíos o fueron objeto de un uso indebido, con el objetivo de fortalecer la administración de justicia y combatir la corrupción.

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