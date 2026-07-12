¿Contratos con cláusulas abusivas? Defensa al Consumidor dispone de una línea gratuita para consultas

La Ley N.° 453 protege a los consumidores frente a condiciones que generan desequilibrios en los contratos y establece cuáles son las prácticas que pueden vulnerar sus derechos.
12/07/2026 19:32
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Al momento de firmar un contrato para adquirir un producto o servicio, los consumidores deben revisar con atención las condiciones establecidas, ya que algunas disposiciones pueden limitar sus derechos o generar un beneficio excesivo para una de las partes.
Las cláusulas abusivas son aquellas condiciones incluidas en contratos que provocan un desequilibrio injustificado entre el proveedor y el consumidor. La Ley N.° 453 de Protección de los Derechos de las Usuarias y los Usuarios y de las Consumidoras y los Consumidores establece medidas para evitar este tipo de prácticas.
Entre las cláusulas que pueden ser consideradas abusivas se encuentran:
• Modificar el precio o las condiciones del contrato de manera unilateral.
• Eximir al proveedor de toda responsabilidad frente a incumplimientos.
• Imponer penalidades excesivas únicamente al consumidor.
• Restringir el derecho a presentar reclamos o denuncias.
• Alterar las condiciones inicialmente pactadas sin el consentimiento del consumidor.
• Incluir condiciones poco claras, ambiguas o difíciles de comprender.
La Dirección General de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor recordó que las personas que consideren que sus derechos fueron vulnerados pueden solicitar orientación mediante la línea gratuita 800-10-1585 o acudir a las oficinas de atención disponibles a nivel nacional.
La institución destacó que la información y el conocimiento de los derechos del consumidor permiten tomar mejores decisiones y promover relaciones comerciales más transparentes.
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