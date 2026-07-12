TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Nacional

¿Contratos con cláusulas abusivas? Defensa al Consumidor dispone de una línea gratuita para consultas

La Ley N.° 453 protege a los consumidores frente a condiciones que generan desequilibrios en los contratos y establece cuáles son las prácticas que pueden vulnerar sus derechos.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

12/07/2026 19:32

Agregar Reduno en
Bolivia

Escuchar esta nota

Al momento de firmar un contrato para adquirir un producto o servicio, los consumidores deben revisar con atención las condiciones establecidas, ya que algunas disposiciones pueden limitar sus derechos o generar un beneficio excesivo para una de las partes.

Las cláusulas abusivas son aquellas condiciones incluidas en contratos que provocan un desequilibrio injustificado entre el proveedor y el consumidor. La Ley N.° 453 de Protección de los Derechos de las Usuarias y los Usuarios y de las Consumidoras y los Consumidores establece medidas para evitar este tipo de prácticas.

Entre las cláusulas que pueden ser consideradas abusivas se encuentran:

• Modificar el precio o las condiciones del contrato de manera unilateral.

• Eximir al proveedor de toda responsabilidad frente a incumplimientos.

• Imponer penalidades excesivas únicamente al consumidor.

• Restringir el derecho a presentar reclamos o denuncias.

• Alterar las condiciones inicialmente pactadas sin el consentimiento del consumidor.

• Incluir condiciones poco claras, ambiguas o difíciles de comprender.

La Dirección General de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor recordó que las personas que consideren que sus derechos fueron vulnerados pueden solicitar orientación mediante la línea gratuita 800-10-1585 o acudir a las oficinas de atención disponibles a nivel nacional.

La institución destacó que la información y el conocimiento de los derechos del consumidor permiten tomar mejores decisiones y promover relaciones comerciales más transparentes.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD