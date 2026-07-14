Sin atención en hospitales: “Los más afectados somos los pobres”, reclaman pacientes en Santa Cruz

La medida de presión cumple su segundo día en los hospitales públicos de Santa Cruz. Decenas de pacientes llegaron desde la madrugada, pero las consultas externas permanecen suspendidas.
14/07/2026 7:43
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Por segundo día consecutivo, el paro en el sistema público de salud mantiene suspendida la atención en hospitales de Santa Cruz, afectando a decenas de pacientes que llegaron desde la madrugada con la esperanza de recibir una consulta médica.
En el Hospital San Juan de Dios, las consultas externas fueron interrumpidas debido a la medida de presión que acatan los médicos de forma indefinida y que este martes se vio reforzada por un paro de 24 horas de los trabajadores en salud. Solo el área de emergencias continúa prestando atención.
En el ingreso al hospital, un comunicado informa que los trabajadores exigen el pago del bono viático de vacunación, la reposición de contratos y la cancelación de los sueldos correspondientes al mes de junio.
La situación tomó por sorpresa a muchos pacientes que hicieron largas filas desde tempranas horas. Algunos esperaban, al menos, obtener una nueva fecha para sus consultas.
“Llegué a las cinco de la mañana y ahora salieron con ese comunicado de que hay paro. Quisiéramos que por lo menos nos programaran para otro día, ya que hoy no nos van a atender. La verdad afecta mucho porque hay gente que viene de muy lejos”, expresó una paciente que llegó desde el municipio de La Guardia.
La mujer señaló que también había personas provenientes de Satélite Norte y de comunidades rurales, quienes realizaron largos desplazamientos para recibir atención médica.
Otra paciente lamentó las consecuencias que genera la suspensión de consultas. “Afecta y mucho, porque algunos trabajan y tienen que sacar permiso para venir al hospital”, indicó.
Mientras el conflicto continúa sin una solución, los pacientes siguen siendo los principales perjudicados, enfrentando largas esperas, incertidumbre y la suspensión de sus citas médicas en los hospitales públicos de la capital cruceña.
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