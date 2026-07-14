Analista: "La violencia en San Ignacio responde a una disputa entre grupos criminales"

Los cinco asesinatos registrados en San Ignacio de Velasco desde el inicio de la gestión reavivaron la preocupación por el avance del crimen organizado en esta región del departamento de Santa Cruz.

Para el analista en seguridad y defensa, Jorge Santistevan, la violencia responde a una disputa territorial entre organizaciones vinculadas al narcotráfico.

"Es otra población del departamento prácticamente casi tomada por las organizaciones ligadas al narcotráfico. Empezaron desde la frontera, precisamente Puerto Quijarro, más al norte con San Matías y ahora es San Ignacio. Lo que ocurre aquí es la ley del silencio", afirmó.

El especialista aseguró que el miedo domina a la población y limita el trabajo de las autoridades. "La población no habla y, por más testigos que convoquen, no va a conseguir información porque la gente está atemorizada y tiene temor a represalias", sostuvo.

A su juicio, la violencia está relacionada con una disputa por el control del territorio. "Lo que está ocurriendo ahora es una disputa entre las mismas organizaciones criminales", señaló.

El analista identificó al Primer Comando de la Capital (PCC) y al Comando Vermelho como los grupos con mayor presencia en la zona, ambos con el mismo nivel de peligrosidad.

Además, advirtió que ambas organizaciones recurren a la violencia para sembrar temor entre la población. "No tienen temor de matar a una o dos personas y lo hacen delante de la población para crear miedo y evitar que los denuncien", señaló.

El antecedente más reciente

El caso más reciente de violencia ocurrió el pasado fin de semana en el municipio de San Ignacio de Velasco, donde dos personas fueron asesinadas a tiros. La principal hipótesis que maneja la Policía es que el hecho estaría relacionado con un ajuste de cuentas por narcotráfico y una presunta venganza entre las organizaciones criminales Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho.

Las víctimas fueron identificadas como Óscar Mauricio Gutiérrez Céspedes, de 36 años, quien recibió cuatro impactos de bala, dos en el rostro, uno en el pecho y otro en un brazo, y Sebastián Ibáñez Arroyo, de 26 años, quien falleció tras recibir tres disparos, dos en el rostro y uno en el cuello.

De acuerdo con el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, los atacantes se movilizaban en dos vehículos. La autoridad informó que los investigadores trabajan para identificar a los responsables con apoyo del intercambio de información con las fuerzas de seguridad de Brasil, debido a la cercanía de la zona fronteriza y a la posible vinculación del caso con organizaciones criminales transnacionales.

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