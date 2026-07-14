Bebé raptada fue recuperada en El Alto; autoridades investigan posible trata y tráfico

Una bebé que había sido sustraída en El Alto fue recuperada y ya se encuentra con su familia, según confirmó el secretario municipal de Desarrollo Humano y Social Integral, Israel Fernández.

La autoridad explicó que el caso continúa en investigación y que, por tratarse de una menor de edad y por la posible relación con delitos de trata y tráfico, la información se maneja bajo reserva.

La mujer dejó a la bebé en una plataforma municipal

Fernández indicó que la presión generada por la búsqueda, el trabajo de la Policía, el Ministerio Público y los mecanismos de la Defensoría hizo que la mujer que se llevó a la bebé se acercara a una plataforma municipal para dejar a la menor.

“La presión y esta búsqueda ha hecho posible que la señora doble su brazo a torcer y se acerque a una de nuestras plataformas, donde manifiesta de manera voluntaria dejar al niño”, señaló.

Investigan si actuó sola

Consultado sobre si la mujer actuó sola o si podría formar parte de una red, Fernández señaló que esa información aún está en etapa de investigación.

La autoridad explicó que se están recolectando elementos para que el Ministerio Público pueda establecer una teoría del caso y determinar las responsabilidades correspondientes.

Madre adolescente es de Oruro

El secretario municipal también informó que la madre de la bebé es una adolescente de 16 años, oriunda de Oruro, por lo que se coordinará con ese municipio para conocer antecedentes y posibles actuaciones relacionadas con su situación familiar.

Además, señaló que existen datos preliminares de que el progenitor de la bebé sería una persona mayor de edad, por lo que se solicitarán informes para establecer si corresponde abrir una investigación adicional.

Piden reforzar la prevención desde casa

Fernández pidió a las familias reforzar el cuidado de niñas, niños y adolescentes, especialmente en espacios públicos o lugares con alta presencia de personas.

Recordó que la seguridad también comienza en el hogar y que padres, tutores o responsables deben conocer dónde están los menores y con quién se relacionan.

“La prevención viene desde casa”, remarcó.

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