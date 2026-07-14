Ingenieros Aliados por Santa Cruz se presenta con una propuesta de unidad e institucionalidad para liderar la SIB-SC

Con un llamado a la unidad del gremio y al fortalecimiento institucional, el frente Ingenieros Aliados por Santa Cruz presentó oficialmente su candidatura para las elecciones de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia Departamental Santa Cruz (SIB-SC), con el ingeniero industrial Arnold Vaca como candidato a presidente y el ingeniero electromecánico Guillermo Schrupp como candidato a vicepresidente.

El acto reunió a representantes de los 13 colegios de especialidad que integran la SIB-SC y sirvió para exponer una propuesta centrada en la independencia institucional, la participación técnica y el compromiso con el desarrollo de Santa Cruz.

"Hemos presentado una plancha con muchos talentos y muchas especialidades. Es una plancha construida junto a los 13 colegios que conforman nuestra institución y que nos acompañarán en este desafío", afirmó Arnold Vaca durante la presentación.

El candidato sostuvo que la Sociedad de Ingenieros debe consolidarse como un actor técnico de referencia para las principales decisiones que marcarán el futuro del departamento.

"Ingenieros Aliados por Santa Cruz quiere ser parte activa de la planificación de nuestro departamento. Hoy quiero invitar a cada colega a sumarse a este proyecto para que la SIB siga siendo el gran referente técnico de Santa Cruz. Estamos unidos y comprometidos con el fortalecimiento institucional y con el desarrollo de nuestro departamento", expresó.

Por su parte, Guillermo Schrupp destacó que la candidatura nace de la convergencia de profesionales de distintas generaciones y especialidades con el objetivo común de fortalecer la institución.

"La Sociedad de Ingenieros pertenece a sus asociados. Queremos una institución libre, independiente y respetada, que siga como protagonista del desarrollo de Santa Cruz. Esta elección no es solamente para elegir un directorio; es para decidir qué institución queremos construir para las próximas generaciones", señaló.

El candidato a la vicepresidencia añadió que la ingeniería debe tener un papel más activo en la discusión de las políticas públicas y en la planificación del crecimiento regional.

"Cuando los ingenieros nos unimos no hay desafío imposible. Tenemos la capacidad, la experiencia y el compromiso para poner nuevamente el conocimiento técnico al servicio de Santa Cruz", enfatizó.

Entre las principales propuestas del frente figuran una mayor participación de la SIB-SC en la planificación urbana y metropolitana, el fortalecimiento de los beneficios para los asociados, una reingeniería institucional, la consolidación del patrimonio de la entidad y una mayor integración de ingenieros jóvenes, mujeres y eméritos.

Con este lanzamiento, Ingenieros Aliados por Santa Cruz dio inicio a su campaña con un mensaje orientado a preservar la independencia de la institución y consolidar a la Sociedad de Ingenieros como un referente técnico para el desarrollo sostenible del departamento.

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