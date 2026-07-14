Educación definirá entre miércoles y jueves si extiende el descanso pedagógico

El ministro Ricardo Erick Sanjinés explicó que la determinación será asumida con base en los informes del clima y el perfil epidemiológico, principalmente por el comportamiento de las infecciones respiratorias agudas.

“Estamos analizando, mirando el tema de meteorología y viendo además cómo están las IRAS, si se están incrementando o no. En función a esto estaremos definiendo si se amplían o no las vacaciones”, señaló.

Esperan reportes técnicos

La autoridad indicó que el Gobierno evaluará si las bajas temperaturas y los casos respiratorios justifican una ampliación del receso escolar.

“Esperamos tener la definición entre miércoles o jueves de esta semana”, afirmó Sanjinés.

El análisis se realiza en medio de pedidos de algunos sectores educativos que plantean extender las vacaciones por el frío, especialmente en regiones donde las temperaturas descendieron con mayor intensidad.

Ratifican edad para ingresar a inicial

En otro tema, el ministro ratificó que los niños podrán inscribirse al primer año del nivel inicial siempre que cumplan 4 años hasta el 31 de diciembre de 2026.

Sanjinés sostuvo que esta medida tiene fundamento técnico y se aplica también en otros países de la región.

“Hay que tomar en cuenta que si se envían a los niños sin tener la edad correspondiente, muy chiquitos, se les puede hasta hacer un daño”, explicó.

La autoridad remarcó que la decisión ya fue tomada y será aplicada en las inscripciones de la gestión 2026.

Responde al magisterio

El ministro también se refirió al rechazo del magisterio a la posible incorporación de profesionales que no provengan necesariamente de las normales.

Sanjinés calificó esa reacción como un “exceso de sensibilidad” y explicó que su planteamiento surgió por la falta de maestros suficientes en Santa Cruz para cubrir ítems de nueva creación.

“Si no existen maestros, ¿qué vamos a hacer? ¿Dejar a los niños sin nadie? Hay que contratar a alguien para que atienda a esos niños”, sostuvo.

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