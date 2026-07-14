Horror en el Trópico: Mujer intentó atacar a su hijo tras discutir con su pareja

Un impactante caso de violencia intrafamiliar conmociona al Trópico de Cochabamba. Una joven madre de 24 años fue enviada a la cárcel con detención preventiva tras intentar colgar a su pequeño hijo de tan solo dos años de edad, en medio de una acalorada discusión con su pareja. Afortunadamente, el menor logró sobrevivir al ser rescatado a tiempo.

Discusión de pareja y un intento de infanticidio

El lamentable suceso se registró el pasado sábado en el municipio de Puerto Villarroel. Según el informe brindado por el Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, el desencadenante de la agresión fue una disputa de pareja originada por una inminente separación.

"Es una pareja que estaba discutiendo por motivos de separación. Y que habiendo estos decidido separarse, a momentos de que el padre del menor de dos años habría decidido abandonar el hogar, la mamá agresora del menor habría colgado una soga en una viga del inmueble y había procedido a intentar ahorcar al menor", detalló Tejerina.

Tras el violento episodio contra el menor, el padre logró intervenir para poner a salvo al niño. Sin embargo, la situación de tensión continuó en la vivienda. Al momento de que el hombre se disponía a salir del domicilio, la mujer atentó contra su propia integridad.

"Habiendo conciliado nuevamente a momentos de salir del domicilio, la víctima [en referencia al entorno del hecho] intenta y genera una actitud de querer quitarse la vida con la misma soga con la cual intentó agredir al menor de edad", agregó el fiscal departamental.

Seis meses de detención preventiva

La rápida intervención de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, junto a la Policía Boliviana, permitió la aprehensión inmediata de la agresora. El Ministerio Público tomó el caso e individualizó la autoría de la madre bajo los tipos penales correspondientes.

En la audiencia de medidas cautelares, la autoridad jurisdiccional valoró los riesgos procesales y determinó aplicar la detención preventiva para la mujer.

"A la fecha, la agresora también se encuentra con detención preventiva por el plazo de seis meses. Esto es puesto a conocimiento del Ministerio Público (...), por lo que el Ministerio Público ha individualizado a la autoría de la mamá agresora, estableciendo el tipo penal de violencia familiar y doméstica", concluyó Tejerina.

Mira la programación en Red Uno Play