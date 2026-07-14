Fueron por un negocio inmobiliario y los acribillaron: Fiscal revela datos del doble asesinato en San Ignacio

De acuerdo a lo que indica la familia de Óscar M. G. C., de 36 años, salió de su hogar con la intención de mostrar un galpón en venta a unos supuestos compradores interesados en adquirir el inmueble. Sin embargo, lo que parecía una transacción rutinaria terminó en una situación fatal donde él y su acompañante perdieron la vida de forma violenta en San Ignacio de Velasco (Santa Cruz).

Búsqueda de la verdad histórica

El fiscal del caso, Sergio Riofrío, informó que se realizan diversas acciones investigativas con el "objeto de poder recabar indicios y elementos que nos lleven a la verdad histórica de los hechos". El representante del Ministerio Público detalló que buscan establecer con precisión no solo quiénes son los autores materiales, sino también a los posibles autores intelectuales detrás de este sangriento crimen.

Según las primeras indagaciones, el fiscal indicó que la víctima de 36 años acudió a la cita acompañado de Sebastián I. A., de 26 años, para reunirse con las personas que habrían contactado previamente para la adquisición del bien. Debido al profundo dolor del entorno familiar por la pérdida, la Fiscalía postergó la toma de sus declaraciones informativas y optó por recabar inicialmente los testimonios de conocidos cercanos para reconstruir las últimas horas de las víctimas.

Detalles de la saña criminal

Los cuerpos de ambos ciudadanos fueron hallados sin vida en inmediaciones del galpón con múltiples impactos de bala, presentando ensañamiento principalmente en el área del rostro. El coronel David Gómez, comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, detalló que Gutiérrez recibió cuatro disparos en el rostro, pecho y brazo, mientras que Ibañez falleció tras recibir tres proyectiles entre la cara y el cuello.

Ante la extrema gravedad del suceso, la Policía Boliviana movilizó de inmediato a grupos especializados de inteligencia, equipos tácticos y al personal del DACI en la región de San Ignacio de Velasco. La autoridad del orden aseguró que estas fuerzas especiales ya ejecutan patrullajes intensivos y operativos de control rigurosos con el objetivo de capturar lo antes posible a los autores de la ejecución.

La sombra del narcotráfico

La principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a una presunta venganza armada y ajuste de cuentas directamente ligado al tráfico ilícito de sustancias controladas en esta zona fronteriza. El jefe policial señaló que el doble crimen podría estar estrechamente vinculado a una disputa de poder territorial entre las peligrosas facciones de origen brasileño del Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho.

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