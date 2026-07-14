La Policía y el Ministerio Público investigan un presunto caso de secuestro registrado en el municipio fronterizo de San Matías, departamento de Santa Cruz, donde cinco personas que presuntamente permanecían privadas de libertad lograron escapar de un inmueble, hecho que fue captado por cámaras de seguridad.

Las imágenes muestran el momento en que dos de las víctimas huyen por la parte trasera de la vivienda, mientras otras tres escapan por el ingreso principal. De acuerdo con el reporte preliminar, todas se encontraban con las manos amarradas al momento de su cautiverio.

El hecho ocurrió en el barrio Cristo Rey y movilizó a efectivos del Comando Policial Fronterizo, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y representantes del Ministerio Público, que activaron el denominado ‘Plan Z’ para asegurar la zona e iniciar las investigaciones.

Según información preliminar proporcionada por la Felcc, las cinco personas, cuyas edades oscilan entre los 16 y 35 años, habrían estado retenidas contra su voluntad y, presuntamente, iban a ser trasladadas hacia Brasil. Entre las hipótesis que manejan los investigadores figura un posible ajuste de cuentas relacionado con actividades de narcotráfico. No obstante, esta línea de investigación aún no ha sido confirmada oficialmente.

Las autoridades también realizan la búsqueda de cuatro ciudadanos brasileños, presuntamente vinculados al Primer Comando de la Capital (PCC), quienes serían los principales sospechosos de haber mantenido cautivas a las víctimas.

La Policía analiza las grabaciones de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables y establecer la secuencia de los hechos. Paralelamente, el Ministerio Público abrió una investigación por el presunto delito de secuestro.

Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden un informe oficial con mayores detalles sobre el caso y los avances de las investigaciones.

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