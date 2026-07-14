Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) aprehendieron a cinco personas que transportaban 349 cápsulas con pasta base de cocaína bajo la modalidad de ingestión, durante un operativo de control realizado en la carretera del municipio de Puerto Suárez, cerca de la frontera con Corumbá, Brasil.

El operativo se ejecutó mediante dispositivos estáticos de control vehicular instalados en la ruta de ingreso al municipio cruceño, según el reporte de la Felcn y el portal de noticias brasileño Folha MS.

Durante la intervención, los efectivos policiales inspeccionaron buses de transporte público que habían partido desde Santa Cruz de la Sierra. En la requisa a los pasajeros, identificaron a cinco personas que transportaban cápsulas de droga ocultas mediante la modalidad de ingestión, utilizada para evadir los controles antidroga.

La Felcn informó que, en total, fueron encontradas 349 cápsulas con una sustancia amarillenta, que posteriormente fue sometida a una prueba preliminar de campo, dando resultado positivo para pasta base de cocaína.

Interceptan a cinco pasajeros con droga ingerida en Puerto Suárez. Foto: Felcv

Los cinco aprehendidos fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público, que iniciará las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades y establecer posibles vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico de sustancias controladas.

El operativo forma parte de los controles realizados por la Felcn en zonas fronterizas y rutas estratégicas del país para combatir el transporte y distribución de drogas.



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