Caso bebé raptada en El Alto: Existen contradicciones en declaraciones de la madre y la secuestradora

La investigación por la desaparición y posterior aparición de la bebé Delia Guerra Villca, de seis meses, dio un giro luego de que la Policía revelara que las declaraciones de la madre adolescente y de la mujer que tuvo a la menor presentan contradicciones sobre cómo ocurrieron los hechos.

Versión de los hechos de ambas son diferentes

De acuerdo con la primera denuncia, la madre, de 16 años, aseguró que se encontraba realizando compras en la zona 12 de Octubre de El Alto cuando una mujer se ofreció a cargar a la bebé mientras ella compraba pañales. Al darse la vuelta, la mujer y la menor ya no estaban.

Sin embargo, la versión de la mujer que posteriormente entregó a la bebé en la Defensoría de la Niñez es distinta. Según declaró ante los investigadores, la adolescente le habría dejado voluntariamente a la niña mientras iba a comprar pañales y nunca regresó por ella.

El comandante de la Policía de El Alto, Fernando Rojas, confirmó que ambas versiones son parte de la investigación y presentan inconsistencias.

"La investigación no está cerrada, no podemos descartar ninguna hipótesis", afirmó la autoridad.

Rojas explicó que las contradicciones no permiten establecer aún qué ocurrió realmente, por lo que la División de Trata y Tráfico de Personas continúa recolectando pruebas.

Investigaciones avanzan en este presunto caso de trata y tráfico

Los teléfonos celulares de ambas mujeres fueron secuestrados para realizar pericias, mientras que familiares y personas cercanas serán convocados a declarar con el objetivo de reconstruir la secuencia de los hechos.

"Hay contradicción en la versión de la mamá menor de edad con la declaración de la señora en cuanto a lugares, horas y los motivos por los cuales habrían entablado una supuesta amistad", precisó el comandante.

La mujer que entregó a la bebé permaneció inicialmente arrestada, aunque posteriormente el Ministerio Público dispuso que continúe el proceso en libertad con la presentación de dos garantes.

Por su parte, la madre adolescente y la bebé fueron trasladadas a un hogar de acogida, donde permanecerán bajo protección mientras concluyen las investigaciones.

La Policía reiteró que el caso sigue abierto y que, por el momento, no se descarta que los hechos puedan estar relacionados con un posible delito de trata y tráfico de personas.

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