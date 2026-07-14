La Policía Boliviana confirmó que cuenta con información relevante sobre los presuntos responsables del doble asesinato ocurrido el pasado 12 de julio en el municipio de San Ignacio de Velasco, aunque mantiene en reserva los detalles para no afectar la investigación. Paralelamente, anunció el despliegue de personal de inteligencia, del grupo táctico Delta y del DACI para reforzar la seguridad y dar con el paradero de los autores.

El comandante de la Policía de San Ignacio de Velasco, teniente coronel Oliver Meneses, informó que tras el hecho de sangre la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) realizó el levantamiento legal de los dos cadáveres, ambos con múltiples impactos de arma de fuego, además del registro del lugar del hecho y la recolección de indicios.

“Tenemos un hecho de sangre que se ha producido en fecha 12 de julio del presente año, en el cual la Felcc ha procedido al levantamiento legal de dos cadáveres (...) A raíz de esa situación se han realizado actos investigativos, el registro del lugar de los hechos y la colección de indicios para identificar y proceder a la aprehensión de los presuntos responsables”, señaló Meneses en entrevista con el programa El Mañanero.

Respecto al móvil del crimen, el jefe policial indicó que una de las principales hipótesis apunta a un posible ajuste de cuentas, aunque aclaró que esa línea investigativa aún debe ser corroborada.

“Por el nivel de violencia con el que se ha producido este hecho, una de las hipótesis es que se trate de un ajuste de cuentas. No se descarta y se está investigando”, afirmó.

Meneses también confirmó que la Policía analiza información relacionada con una posible vinculación de las víctimas con organizaciones criminales brasileñas, como el PCC y el Comando Vermelho, tal como había adelantado el comandante departamental de Santa Cruz.

“Esa información ha sido recepcionada y se está validando. No me quiero adelantar porque estamos investigando para tener una hipótesis más concreta”, sostuvo.

Como parte de las acciones operativas, el Comando Departamental de Santa Cruz dispuso el envío de un contingente especializado para reforzar las investigaciones y los patrullajes en San Ignacio de Velasco.

“Van a llegar refuerzos del DACI, personal de inteligencia y del Delta, que realizarán patrullajes para contribuir a la investigación y garantizar la seguridad del municipio”, explicó.

El comandante agregó que los familiares de las víctimas ya prestaron declaraciones informativas y que esos datos están siendo cotejados con otros elementos de prueba. Asimismo, exhortó a cualquier persona que tenga información sobre el caso a colaborar con las autoridades.

Sobre los presuntos autores del doble crimen, Meneses confirmó que existen avances importantes, aunque evitó revelar detalles.

“Tenemos información, pero por el nivel de la investigación no podemos adelantar nada. La investigación está avanzada y esperamos consolidar la hipótesis en los próximos días”, aseguró.

Informó que durante la jornada arribarán más de 50 efectivos policiales para reforzar la seguridad en el municipio, especialmente en el marco de las actividades por el 278.º aniversario de San Ignacio de Velasco, que se celebrará el próximo 31 de julio.

“Va a haber policías investigativos y tácticos que van a garantizar la seguridad del municipio y brindar tranquilidad a la población”, señaló el comandante.

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