La noche del pasado viernes se tiñó de sangre en la Avenida Copacabana, en el lujoso barrio de Alphaville Plus. Lo que comenzó como una cena de negocios terminó en un doble homicidio cuando el médico Carlos Alberto Azevedo Silva Filho, de 44 años, abrió fuego contra dos colegas de profesión, acabando con sus vidas de manera casi instantánea.

Emboscada tras la cena

Según el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública de São Paulo (SSP-SP), el agresor se encontró con Luís Roberto Pellegrini Gomes (43) y Vinicius Dos Santos Oliveira (35) dentro de un prestigioso restaurante. Cámaras de seguridad captaron el inicio del conflicto: Azevedo se acercó a la mesa de las víctimas y, tras un breve intercambio de palabras, agredió físicamente a Pellegrini. La pelea escaló a golpes hasta que el personal del local y la Guardia Civil lograron contener la situación inicialmente.

Sin embargo, la calma fue un espejismo. Minutos después, cuando las víctimas caminaban hacia el estacionamiento para retirarse, Azevedo apareció por la espalda. Según testimonios, el médico extrajo una pistola calibre 9 mm de un bolso que le habría entregado una mujer y disparó a quemarropa. Pellegrini recibió ocho impactos de bala, mientras que Oliveira fue alcanzado por dos disparos. Ambos murieron camino al hospital.

El móvil: Rivalidad empresarial

La Policía Civil investiga una disputa por licitaciones públicas como la causa principal del crimen. Azevedo y Pellegrini eran socios y directivos de empresas competidoras en el sector de gestión hospitalaria. Según el delegado Andreas Schiffmann, ambos mantenían una relación tensa marcada por amenazas previas debido a la competencia por contratos millonarios con el Estado.

Un agresor con antecedentes

La investigación ha revelado que Azevedo Silva Filho tiene un historial de conducta violenta. En julio de 2025, fue arrestado en un hotel de lujo en Aracaju por agredir a empleados y proferir insultos racistas, llamando "negro" y "gordo" a uno de los trabajadores. Además, aunque contaba con registro de Coleccionista, Tirador y Cazador (CAC), no tenía permiso legal para portar armas en la vía pública.

En el momento del arresto, las autoridades decomisaron: la pistola calibre 9 mm utilizada en el ataque, cápsulas servidas en la escena del crimen, un bolso con documentos personales y 16,140 reales en efectivo (aproximadamente 3,000 dólares).

La justicia brasileña ya ha dictado la prisión preventiva para el médico, quien enfrentará cargos por homicidio calificado. Por su parte, la empresa Cirmed, de la cual el agresor es CEO, emitió un comunicado deslindándose del suceso, calificándolo como un "hecho estrictamente personal" que no guarda relación con sus operaciones institucionales.

Con información de UOL Noticias, G1 y Metrópoles.

