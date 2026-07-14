Así escaparon cinco bolivianos tras presunto secuestro en San Matías; buscan a supuestos emisarios del PCC

Cinco ciudadanos bolivianos lograron escapar de un inmueble donde presuntamente permanecían retenidos contra su voluntad en el barrio Cristo Rey, del municipio fronterizo de San Matías, en el departamento de Santa Cruz. El caso es investigado por la Policía y el Ministerio Público, mientras se busca a cuatro ciudadanos brasileños señalados como los principales sospechosos.

Cámaras de seguridad registraron el momento de la fuga. En las imágenes se observa cómo dos de las víctimas escapan por la parte posterior de la vivienda, mientras otras tres salen por el ingreso principal en busca de ayuda. De acuerdo con el informe preliminar, todas habían sido maniatadas durante el cautiverio.

Tras conocerse el hecho, efectivos del Comando Policial Fronterizo, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y representantes del Ministerio Público activaron el denominado ‘Plan Z’, con el objetivo de asegurar la zona, recolectar evidencias e iniciar las investigaciones.

Según los primeros reportes policiales, las víctimas tienen entre 16 y 35 años y presuntamente iban a ser trasladadas hacia territorio brasileño. Sin embargo, las autoridades aún no han determinado cuál era el objetivo de ese traslado ni el móvil del hecho.

Las investigaciones también apuntan a que los cinco bolivianos fueron reducidos y amarrados cuando eran subidos a una camioneta. En ese momento lograron pedir auxilio, lo que alertó a vecinos del sector, quienes dieron aviso a la Policía.

Las imágenes de videovigilancia muestran además la presencia de cuatro ciudadanos brasileños en el inmueble. De acuerdo con la investigación preliminar, al percatarse de que habían sido descubiertos, dos de ellos huyeron inicialmente y los otros dos escaparon minutos después, antes de la llegada de las fuerzas del orden.

Poco después, una patrulla policial y efectivos de la Felcc ingresaron al inmueble y lograron tomar contacto con algunas de las presuntas víctimas, mientras se iniciaban las primeras diligencias investigativas.

Entre las hipótesis que manejan los investigadores figura un posible ajuste de cuentas relacionado con actividades de narcotráfico. Asimismo, las autoridades investigan una presunta vinculación de los sospechosos con el Primer Comando de la Capital (PCC). No obstante, ambas líneas de investigación permanecen en etapa preliminar y todavía no han sido confirmadas oficialmente por el Ministerio Público.

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