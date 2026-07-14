De vender chicha y empanadas a combatir en Rusia: la historia de uno de los bolivianos fallecidos

Con la esperanza de brindar un mejor futuro a su familia, construir una vivienda propia y reunir dinero para la operación de su hijo, José María Soleto Ayala, de 29 años, decidió viajar a Rusia tras recibir una oferta laboral. Sin embargo, semanas después perdió la vida en medio del conflicto bélico, dejando a su esposa e hijo sumidos en el dolor y la incertidumbre.

Su esposa relató que desconocía los verdaderos motivos del viaje y aseguró que nunca supo quién fue la persona que convenció a José María de partir ni quién le ofreció un pago de 16.000 dólares.

“Nosotros no sabemos de esa persona, quién lo llevó, quién lo reclutó, quién le ofreció esa cantidad de plata. No sabemos quién es esa persona”, manifestó.

Recordó que la decisión de viajar fue repentina. Según contó, apenas transcurrieron tres días entre el momento en que su esposo le informó que se iría a Rusia y el inicio del viaje.

“Él me dijo que se estaba yendo a Rusia. Yo no sabía nada de lo que estaba haciendo”, afirmó.

La mujer indicó que José María salió de Bolivia el 24 de abril junto a otras personas. Durante el trayecto mantuvieron contacto telefónico mientras hacía escalas en Brasil y Turquía antes de llegar a territorio ruso.

“Hablábamos siempre. Cuando llegó a Brasil me llamó, después desde Turquía y luego desde Rusia”, recordó.

Aunque el joven le envió 20.000 bolivianos, la esposa aseguró que nunca recibió el monto que, según la oferta, le habían prometido.

La noticia de su fallecimiento llegó semanas después y de una manera inesperada.

“Yo me enteré el 27 o 28 de junio por medio de Facebook. Ahí me comunicaron que mi marido había fallecido”, relató.

Asimismo, señaló que la familia mantiene contacto con la Embajada de Rusia y afirmó que Sebastián Mamani Cuenca les informaba sobre el caso de su esposo y de su cuñado, quienes también viajaron al país europeo.

Antes de emprender el viaje, José María y su primo enfrentaban la falta de empleo elaborando y vendiendo chicha y empanadas para sostener económicamente a sus familias.

“Se fue con el sueño de sacar a su familia adelante y tener un negocio. Hacían chicha y empanadas para vender. Se la buscaban”, expresó.

A pesar del tiempo transcurrido, la viuda asegura que aún no logra aceptar la muerte de su esposo.

“Mi situación me afecta mucho. Éramos mi hijo, él y yo. Hasta ahorita no me resigno a que estén muertos. No creo que hayan perdido la vida”, expresó.

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