La falta de diésel reduce trabajos de mantenimiento de calles y carreteras en Cochabamba

La escasez de diésel continúa afectando la ejecución de obras de mantenimiento vial en Cochabamba. Tanto la Alcaldía como el Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) advirtieron que el abastecimiento irregular de combustible ha obligado a reducir el ritmo de trabajo y mantener gran parte de su maquinaria paralizada.

El director de Obras Públicas de la Alcaldía de Cochabamba, Hugo Sánchez, informó que el suministro de diésel aún no se ha normalizado, situación que repercute directamente en las labores de asfaltado, bacheo, recarpetado y mantenimiento de la infraestructura urbana.

“Todavía no se ha normalizado el abastecimiento del diésel y eso está haciendo que los trabajos se vean perjudicados”, señaló.

Sánchez explicó que la repartición requiere al menos 24.000 litros de diésel por semana para operar con normalidad; sin embargo, YPFB entrega únicamente entre el 50% y el 70% del volumen solicitado.

“Nosotros necesitamos por lo menos 24 mil litros a la semana para trabajar al 100%, pero YPFB nos entrega entre el 50 y 70% de lo que requerimos. Esto está perjudicando el ritmo de trabajo y hace que el rendimiento baje”, afirmó.

Sostuvo que el déficit alcanza aproximadamente 15.000 litros por semana, lo que impide ejecutar la totalidad de las tareas programadas.

“Esto nos está afectando en los trabajos rutinarios. Esperamos que se normalice. No estamos ejecutando el trabajo al 100%”, agregó.

La Dirección de Obras Públicas tiene a su cargo la construcción, supervisión y mantenimiento de la infraestructura urbana, además del mejoramiento de establecimientos educativos, espacios recreativos y áreas verdes.

Sedcam declara emergencia por la falta de combustible

La situación también afecta al Servicio Departamental de Caminos (Sedcam), cuyos trabajadores se declararon en emergencia debido a la escasez de diésel, que limita el mantenimiento de las carreteras en las 16 provincias de Cochabamba.

Representantes de la institución indicaron que mensualmente tienen programada la provisión de 190.000 litros de combustible, pero hasta la fecha solo recibieron alrededor del 20% del volumen requerido.

Ante la insuficiente dotación, los vehículos que logran abastecerse deben redistribuir el combustible entre otras unidades para mantener algunas operaciones.

Asimismo, denunciaron que cerca del 80% de la maquinaria permanece paralizada, mientras solo un 20% continúa trabajando, obligando al personal a realizar labores manuales con pico y pala para atender algunos tramos de la red vial.

Reclaman recursos para salarios

Los trabajadores del Sedcam también expresaron su preocupación por el retraso en el pago de salarios y atribuyeron la situación al incumplimiento del Gobierno central en el desembolso del 30% de los recursos provenientes de la recaudación por peajes, fondos que, según indicaron, se destinan a la compra de combustible, mantenimiento de maquinaria, adquisición de accesorios y pago de sueldos.

Frente a este panorama, el sector se declaró en estado de emergencia y pidió una solución inmediata para garantizar el mantenimiento de las carreteras y la continuidad de las operaciones en el departamento.

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