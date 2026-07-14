Gobierno convoca a gobernadores para debatir el modelo 50/50 el 5 de agosto en Sucre

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, informó que el presidente Rodrigo Paz convocó a los nueve gobernadores del país a una reunión que se realizará el 5 de agosto en Sucre, con el propósito de avanzar en la agenda del 50/50 y analizar otros temas de interés regional y nacional.

Explicó que el encuentro forma parte del trabajo que desarrolla el Gobierno para impulsar una propuesta integral de transformación del Estado, elaborada a partir de reuniones técnicas con municipios, instituciones y distintos actores.

"El 5 de agosto será una oportunidad para abordar este tema con mayor detalle, primero con los gobernadores y luego con las autoridades municipales y las universidades, porque el tema del 50/50 es transversal", señaló Gálvez.

El 50/50 va más allá de la distribución fiscal

El vocero indicó que la propuesta del Ejecutivo no se limita a redistribuir recursos entre los distintos niveles del Estado, sino que busca fortalecer la economía regional y promover el desarrollo desde las autonomías.

"El énfasis de nuestras políticas está centrado en la economía de las regiones, impulsada a partir del trabajo de las familias, los hogares y las personas. La política del 50/50 va más allá de definir estrictamente la distribución fiscal", afirmó.

Añadió que el Gobierno considera esta política como un eje transversal de la transformación estatal y, por ello, el presidente decidió convocar a las máximas autoridades departamentales para iniciar un análisis conjunto.

El encuentro forma parte del Gran Acuerdo Nacional

Gálvez explicó que la reunión con los gobernadores se enmarca en la construcción del Gran Acuerdo Nacional, una iniciativa con la que el Ejecutivo busca consensuar una agenda de reformas estructurales junto a las fuerzas políticas con representación en la Asamblea Legislativa.

Indicó que el Gobierno trabaja en proyectos relacionados con hidrocarburos, minería, electricidad, inversiones, economía verde, emprendimientos, justicia, seguridad nacional, autonomías y modernización del Estado.

"La convocatoria a los gobernadores para el 5 de agosto es un paso en esa dirección", sostuvo.

Los cambios deberán reflejarse en el presupuesto

Consultado sobre la implementación de la política del 50/50, el vocero señaló que inicialmente será necesario realizar un ajuste al Presupuesto General del Estado para asignar mayores recursos a gobernaciones y municipios.

Posteriormente, dijo, la Asamblea Legislativa deberá analizar las modificaciones legales necesarias para consolidar estos cambios de manera permanente.

"A la larga, las políticas transversales tienen que reflejarse en los presupuestos año a año. No buscamos un arreglo cosmético, sino una transformación profunda que involucre a las regiones y a todos los actores", expresó.

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