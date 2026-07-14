Gobierno recibe más de 50 currículums para elegir al nuevo gerente de BoA

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó que la convocatoria pública para elegir al nuevo gerente general de Boliviana de Aviación (BoA) continúa abierta y que hasta la fecha se recibieron más de 50 postulaciones de profesionales interesados en asumir la conducción de la aerolínea estatal.

Precisó que el Gobierno ya avanzó en la revisión de los requisitos mínimos que deberán cumplir los candidatos y señaló que el proceso busca seleccionar un perfil adecuado para garantizar el funcionamiento y fortalecimiento de la empresa.

“Estamos recibiendo currículums; ya tenemos más de 50. Hemos hecho una reunión de directorio donde hemos ampliado el interinato de un gerente de BoA para que siga funcionando”, informó Zamora.

El ministro indicó que el directorio de la empresa estatal trabaja en la evaluación de los perfiles y que la designación del nuevo gerente no será una decisión directa del Ejecutivo, sino resultado de una convocatoria pública.

Gobierno advierte posibles conflictos internos en BoA

Zamora también anunció que sostendrá reuniones con los trabajadores de BoA, debido a lo que calificó como una posible “mano negra” que estaría afectando la gestión de la empresa.

“No puede ser que si no te cae el gerente salga una mano negra queriendo perjudicar. Vamos a hablar con el cuerpo de mantenimiento, el área administrativa y todo el personal de BoA para que nos pongamos todos la camiseta y a BoA le vaya bien”, afirmó.

BoA no será privatizada, afirma el Gobierno

El ministro Zamora ratificó que la aerolínea estatal no será privatizada y aseguró que la intención del Gobierno es promover mayor competencia en el mercado aéreo nacional mediante la llegada de nuevas empresas.

“BoA no se va a privatizar. La idea es que existan otras empresas que permitan una competencia leal para mejorar los servicios a la población”, señaló.

En ese sentido, destacó la política de “cielos abiertos” impulsada por el presidente Rodrigo Paz, que, según explicó, permitió el interés de nuevas aerolíneas en operar en Bolivia. “Hay como seis líneas aéreas interesadas. Una de ellas es la que anunció el señor Humberto Roca, a quien felicito, más bien quisiera que se apure”, manifestó.

Nuevas operaciones de carga aéreaZamora también resaltó que la apertura del mercado aéreo ya permitió la llegada de nuevas operaciones internacionales de carga, como el servicio de LATAM Cargo (ABSA Cargo), que inició vuelos desde Miami hacia el Aeropuerto Internacional Viru Viru, en Santa Cruz.

La convocatoria para la gerencia de BoA fue anunciada el 9 de julio, luego de la salida de Eduardo Valdivia del cargo, tras la polémica generada por un viaje al exterior. El Gobierno señaló que la elección del nuevo gerente se realizará mediante un proceso abierto de evaluación de profesionales.

Según la autoridad, esta operación representa un avance para el comercio exterior boliviano y forma parte de la estrategia para ampliar la conectividad aérea del país.

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