Transporte pesado denuncia que solo el 40% de camiones opera por falta de diésel

El transporte pesado internacional asegura que la escasez de diésel continúa afectando sus operaciones y advierte que la normalidad no se ha restablecido tras los 53 días de bloqueos. El sector anunció que se reorganiza para convocar a un ampliado nacional donde definirá las medidas que asumirá ante la falta de combustible.

Marcelo Cruz, dirigente del transporte pesado internacional, afirmó que el abastecimiento de diésel sigue siendo insuficiente y que la falta del carburante mantiene paralizada a gran parte de la flota.

"Necesitamos diésel para hacer andar los camiones. Es un elemento tan importante para nosotros como el agua. Lamentablemente, el Estado no ha sabido garantizar la fluidez y el abastecimiento que requiere el sector", manifestó.

Según el dirigente, antes de la crisis el sector requería entre tres y cuatro millones de litros diarios para abastecer a todas las unidades, aunque actualmente la demanda varía debido a que muchos camiones permanecen detenidos en filas para cargar combustible.

Cruz señaló que solo el 40% de los camiones continúa operando, mientras que el 60% de la flota se encuentra perjudicada por la falta de diésel. Explicó que algunos transportistas optan por abastecerse de combustible en países vecinos para evitar largas esperas en Bolivia.

Ante este panorama, el transporte pesado inició reuniones con asociaciones, federaciones y cámaras departamentales para reactivar la denominada Unidad del Transporte Pesado. El objetivo es convocar a un ampliado nacional el próximo 29 de julio en Cochabamba, donde se definirán las acciones que asumirá el sector.

"No podemos aguantar más. La necesidad nos está forzando a reclamar porque el combustible es fundamental para poder trabajar", expresó.

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