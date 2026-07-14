Médicos cumplen paro nacional por retraso en el pago de sueldos: "Estamos abiertos al diálogo"

Este martes se cumple un paro nacional en los tres niveles de atención en salud, convocado por profesionales y trabajadores del sector en protesta por el retraso en el pago de los salarios correspondientes al mes de junio. La medida afecta la atención en hospitales públicos de todo el país con la suspensión de las consultas externas, aunque se mantienen habilitados los servicios de emergencia y la atención de pacientes críticos.

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Wilfredo Anzoátegui, lamentó que el compromiso asumido por el Ministerio de Salud de cancelar los haberes hasta el lunes no se haya concretado.

"Es lamentable la situación que están viviendo los profesionales y trabajadores en salud. Un comunicado de la señora ministra se comprometió con la cancelación hasta el día de ayer (lunes), pero eso no ocurrió", afirmó.

Pagos parciales en varios departamentos

Según Anzoátegui, los desembolsos realizados hasta el momento son parciales en ocho departamentos. Precisó que en Potosí y Cochabamba únicamente se canceló el 10% de los salarios adeudados; en Santa Cruz el avance alcanza el 40%, mientras que en Oruro y Tarija llega al 48%.

El dirigente explicó que los profesionales permanecerán en sus fuentes laborales durante la jornada, pero sin brindar atención en consulta externa.

"Los colegas estarán presentes en los hospitales. Suspenderemos la atención en consulta externa y reforzaremos las emergencias. Además, no se descuidará la atención de pacientes con cáncer e insuficiencia renal, ni las cirugías de emergencia que deban realizarse", señaló.

Asimismo, informó que la ministra de Salud, Marcela Flores, le comunicó que existen aproximadamente 2.160 profesionales con observaciones en sus planillas, entre ellas casos de doble percepción, salarios superiores a los permitidos y otras observaciones administrativas.

Anzoátegui aseguró que el sector mantiene la disposición al diálogo y reiteró que la medida será suspendida en cuanto se realice el pago completo de los salarios.

¿Qué explicó el Ministerio de Salud?

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Salud y Deportes informó que el retraso en el pago de los haberes se originó por la detección de observaciones durante la elaboración de las planillas del personal de los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) de Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, Potosí, Oruro, Beni y Pando.

La cartera de Estado indicó que durante la revisión se identificaron casos de doble percepción, salarios superiores a los permitidos y otras inconsistencias administrativas, lo que obligó a realizar ajustes antes de procesar el pago correspondiente al mes de junio.

En ese comunicado, el Ministerio aseguró que las observaciones fueron subsanadas y anunció que el abono de los salarios se realizaría el lunes 13 de julio. También informó que emitirá directrices a los directores de los Sedes para mejorar el envío de la información destinada a la elaboración de planillas y desarrollará procesos de capacitación con el fin de evitar nuevos retrasos.

Sin embargo, hasta este martes los profesionales y trabajadores de salud denunciaron que los pagos continúan siendo parciales en varios departamentos, situación que motivó la continuidad del paro nacional y la suspensión de la atención en consulta externa en hospitales públicos del país.

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