Refuerzan vacunación contra influenza en época de invierno en La Paz

Las autoridades de salud reforzaron el llamado a la población para vacunarse contra la influenza y mantener una alimentación balanceada como medidas para prevenir complicaciones durante la temporada de bajas temperaturas.

Vacuna disponible para toda la población

Desde el vacunatorio de la Asistencia Pública, ubicado en la avenida Camacho de La Paz, personal de salud recordó que la vacuna está disponible para toda la población a partir de los seis meses de edad, con especial énfasis en niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con factores de riesgo.

"Contra la influenza se puede vacunar a partir de los seis meses de edad", informó la licenciada Carla Mamani.

El centro de vacunación atiende de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 y los sábados de 08:00 a 13:00. Además de la vacuna contra la influenza, también se aplican dosis contra el sarampión, la fiebre amarilla y otras enfermedades contempladas en el esquema nacional de inmunización.

Recomiendan buena alimentación para fortalecer defensas

Las autoridades recordaron que, además de la vacunación, una alimentación nutritiva durante el desayuno contribuye a fortalecer el sistema inmunológico y ayuda a enfrentar las bajas temperaturas propias del invierno, reduciendo el riesgo de infecciones respiratorias.

"Estamos vacunando a toda la población que lo requiere", añadió Mamani.

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