¿Qué daños provocaría el consumo de carne de perro al cuerpo humano? Esto señala una experta

El consumo de carne de perro puede provocar serias complicaciones para la salud, advirtieron especialistas, luego de que el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa) confirmara que los restos hallados en contenedores de basura de la zona Río Seco, en El Alto, pertenecen a canes.

El hallazgo de cráneos, colas, cueros y restos óseos derivó en una investigación por presunto biocidio y atentado contra la salud pública, debido a la sospecha de que la carne habría sido comercializada de manera ilegal.

Grandes daños a la salud

La nutricionista consultada explicó que, a corto plazo, una persona que consuma este tipo de carne puede presentar fiebre alta, náuseas, vómitos, diarrea e infecciones ocasionadas por bacterias y parásitos como salmonella y Escherichia coli.

Además, advirtió que las consecuencias pueden extenderse a largo plazo con problemas intestinales y otras complicaciones, ya que se desconoce el estado sanitario del animal y si recibió medicamentos veterinarios que puedan afectar al organismo humano.

La especialista señaló que identificar la carne de perro una vez cocinada resulta muy difícil, especialmente cuando se mezcla con condimentos o se utiliza en productos procesados como embutidos, hamburguesas o salchichas.

Carne con sello de calidad

Ante esta situación, las autoridades recomendaron comprar carne únicamente en mercados y establecimientos autorizados, verificar que cuente con los sellos de control sanitario y desconfiar de productos vendidos a precios excesivamente bajos o en puestos de dudosa procedencia.

Mientras tanto, la Alcaldía de El Alto continúa las investigaciones para establecer el destino que tuvo la carne extraída de los animales e identificar a los responsables de su presunta comercialización.

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