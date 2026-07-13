Pacientes renales ingresan en huelga de hambre por deuda del Gobierno a centros de hemodiálisis

Pacientes con enfermedad renal de la ciudad de El Alto iniciaron una huelga de hambre y se declararon en estado de emergencia para exigir al Ministerio de Salud el pago de la deuda acumulada con los centros de hemodiálisis, que, según denuncian, pone en riesgo la continuidad de los tratamientos.

Desembolsos del Gobierno no se realizaron

Los movilizados señalaron que, pese a los compromisos asumidos por las autoridades, los desembolsos no fueron realizados, situación que afecta a los establecimientos que prestan el servicio.

De acuerdo con los pacientes, la deuda con los centros de salud oscila entre seis y diez meses, lo que ha generado dificultades para mantener la atención médica.

Ocho centros de hemodiálisis atienden a pacientes renales

Indicaron que en la ciudad de El Alto funcionan ocho centros de hemodiálisis, donde reciben tratamiento entre 800 y 900 pacientes con insuficiencia renal.

Los representantes advirtieron que, de no regularizarse los pagos, algunos establecimientos podrían suspender la atención, dejando sin tratamiento a cientos de personas que dependen de la diálisis para sobrevivir.

Los pacientes esperan una respuesta inmediata del Ministerio de Salud para evitar la paralización del servicio y garantizar la continuidad de los tratamientos.

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