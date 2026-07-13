La Paz: Médicos mantienen estado de emergencia y advierten movilizaciones por insumos

El sector salud mantiene el estado de emergencia y advirtió con futuras movilizaciones, pese a que este lunes comenzó el pago de los salarios adeudados al personal médico en el departamento de La Paz.

Falta de insumos en hospitales de La Paz

El secretario general del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes), Fernando Romero, confirmó que los haberes ya fueron depositados en La Paz, por lo que los hospitales continúan atendiendo con normalidad. Sin embargo, señaló que la principal preocupación del sector sigue siendo la falta de medicamentos, insumos, equipamiento y personal.

"Hoy día estamos trabajando normalmente, pero ya con un límite. De aquí para adelante no vamos a dejar que nos sigan tratando de una manera tan humillante al sistema de salud", afirmó Romero.

El dirigente explicó que la crisis se agravó tras los más de 50 días de conflictos sociales y denunció que los hospitales de tercer nivel continúan operando con serias limitaciones, lo que obliga a postergar cirugías, estudios de laboratorio y otros procedimientos.

Según indicó, pese a las inspecciones realizadas por autoridades nacionales y departamentales, no se concretaron soluciones para dotar de equipos ni incorporar el personal solicitado por los establecimientos de salud.

Prevén medidas de presión del sector en los próximos días

Romero advirtió que, de no existir respuestas concretas, el sector analizará asumir medidas de presión a nivel nacional en los próximos días.

"No estamos pidiendo aumento salarial; estamos pidiendo medicamentos, equipos, insumos y personal para todo el sistema de salud", sostuvo.

En paralelo, el Ministerio de Salud informó mediante un comunicado que el retraso en el pago de haberes se debió a la corrección de inconsistencias detectadas en las planillas salariales de varios Servicios Departamentales de Salud (Sedes), como casos de doble percepción y diferencias en los montos reportados.

Gobierno continúa gestionando mejoras para Salud en el país

La cartera de Estado aseguró que esas observaciones ya fueron subsanadas y que el pago de salarios comenzó este lunes 13 de julio. Además, anunció que implementará procesos de capacitación para mejorar la elaboración y envío de la información salarial desde los Sedes.

Mientras tanto, en el Hospital de Clínicas de La Paz la atención médica se desarrolla con normalidad y continúan las consultas externas y la entrega de fichas para las distintas especialidades, aunque persiste la preocupación del personal por las condiciones de trabajo y la falta de recursos.

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