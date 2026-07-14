Posesionan a Roberto Rivero como nuevo viceministro de Defensa Civil

Roberto Rivero Zimmerman fue posesionado este lunes como nuevo viceministro de Defensa Civil en un acto presidido por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, quien le encomendó como primera tarea preparar al país frente a los posibles efectos del fenómeno de El Niño durante el periodo 2026-2027.

Roberto Rivero, comprometido con el país

Durante su discurso de posesión, Rivero agradeció la confianza del presidente Rodrigo Paz Pereira y aseguró que asumirá el cargo con "un profundo honor y un enorme sentido de responsabilidad".

"Asumo este desafío con plena conciencia de que la Defensa Civil representa hoy uno de los pilares más importantes de la capacidad del Estado para responder a las necesidades de la población", afirmó.

La nueva autoridad anunció cinco ejes que marcarán su gestión: fortalecer la prevención de riesgos, mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, consolidar el trabajo con las Fuerzas Armadas, profundizar la coordinación con gobernaciones, municipios e instituciones, y garantizar una administración transparente de los recursos públicos.

Ministro Justiniano encargó la elaboración de planes operativos de protección

Por su parte, el ministro de Defensa destacó la trayectoria de Rivero y afirmó que su primera misión será liderar la planificación preventiva ante el pronóstico de déficit de lluvias, presión sobre las fuentes de agua y mayor riesgo de incendios forestales.

"No podemos esperar que ocurra una emergencia para recién comenzar a organizarnos", sostuvo Justiniano, al instruir la elaboración de planes de contingencia, inventarios actualizados y una coordinación efectiva entre ministerios, gobernaciones, municipios, Fuerzas Armadas y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos.

El ministro también agradeció el trabajo del viceministro saliente, Alfredo Troche Machicado, y reiteró que la prioridad de Defensa Civil será proteger la vida de la población mediante acciones preventivas y una respuesta eficiente frente a los desastres naturales.

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