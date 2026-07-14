Excomandante Zúñiga llega a juzgados para continuar con juicio oral por caso 26J

El excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, llegó a instalaciones del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz para la reinstalación del juicio oral por el caso del 26 de junio de 2024.

Bajo un fuerte resguardo policial, Zúñiga salió del centro penitenciario esposado y con chaleco antibalas para llegar finalmente a la Sala Rosada del tribunal.

Antes de abordar el vehículo policial para su traslado, el exjefe militar afirmó sentirse conforme con la decisión judicial que le concedió detención domiciliaria.

"Me siento contento", manifestó brevemente ante los medios de comunicación.

Detención domiciliaria para el excomandante

La determinación emitida por la justicia establece que Zúñiga deberá cumplir una detención domiciliaria, aunque previamente tiene un plazo de 72 horas para acreditar un domicilio en la ciudad de La Paz, presentar una fianza de Bs 200.000 y cumplir las demás medidas cautelares impuestas.

El juicio oral continúa con la recepción de declaraciones y la presentación de pruebas relacionadas con los hechos del 26 de junio de 2024, investigados por la Fiscalía como un presunto intento de golpe de Estado.

¿Qué pasó el 26 de junio de 2024?

El 26 de junio de 2024, Bolivia vivió una grave crisis política cuando un contingente militar liderado por el entonces comandante del Ejército, Juan José Zúñiga, ingresó con vehículos blindados a la Plaza Murillo de La Paz y una tanqueta derribó la puerta del antiguo Palacio Quemado.

El expresidente Luis Arce denunció un intento de golpe de Estado, posesionó a un nuevo Alto Mando Militar y ordenó el repliegue de las tropas, lo que permitió restablecer el control de la situación ese mismo día. Posteriormente, Zúñiga fue aprehendido junto a otros militares investigados por estos hechos.

Desde entonces, el caso permanece en investigación y posteriormente pasó a juicio oral. Mientras la acusación sostiene que existió un intento de ruptura del orden constitucional encabezado por Zúñiga, la defensa del excomandante afirma que la movilización militar fue parte de una operación planificada por el propio Gobierno, versión que las autoridades rechazan y que forma parte del debate judicial aún no resuelto.

Se espera que, tras la culminación de esta primera audiencia cautelar, se establezcan más responsabilidades respecto a los hechos del 24 de junio de 2024. Según afirma el abogado Eduardo León, defensor de Zúñiga, más adelante se realizará una denuncia formal de contra exautoridades que estuvieron involucradas en los hechos suscitados en la mencionada fecha.

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