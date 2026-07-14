El descanso pedagógico de invierno en el departamento de Potosí se ampliará por una semana más y las actividades educativas se retomarán el lunes 27 de julio.

La decisión fue adoptada luego de una reunión técnica entre autoridades educativas, del área de salud y especialistas en clima, donde se analizaron datos estadísticos sobre enfermedades y las proyecciones de temperaturas para los próximos días.

Desde la Dirección Departamental de Educación de Potosí, se señaló que también se tomó en cuenta la información proporcionada por las 34 direcciones distritales, que reportaron la situación de cada región del departamento.

Con esta ampliación, las vacaciones invernales se extenderán hasta el 24 de julio como una medida preventiva ante las condiciones climáticas y para proteger la salud de los estudiantes.

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