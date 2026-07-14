TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Educación e innovación

Amplían una semana el descanso pedagógico de invierno en Potosí

Autoridades educativas ampliaron las vacaciones de invierno hasta el 24 de julio debido a las bajas temperaturas y factores de salud; las clases retornarán el 27 de julio.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

14/07/2026 11:30

Agregar Reduno en
Foto: Referencial. Archivo.
Potosí

Escuchar esta nota

El descanso pedagógico de invierno en el departamento de Potosí se ampliará por una semana más y las actividades educativas se retomarán el lunes 27 de julio.

La decisión fue adoptada luego de una reunión técnica entre autoridades educativas, del área de salud y especialistas en clima, donde se analizaron datos estadísticos sobre enfermedades y las proyecciones de temperaturas para los próximos días.

Desde la Dirección Departamental de Educación de Potosí, se señaló que también se tomó en cuenta la información proporcionada por las 34 direcciones distritales, que reportaron la situación de cada región del departamento.

Con esta ampliación, las vacaciones invernales se extenderán hasta el 24 de julio como una medida preventiva ante las condiciones climáticas y para proteger la salud de los estudiantes.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD