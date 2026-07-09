La gestión estratégica del tiempo fortalece la productividad y el bienestar laboral

El tiempo es el recurso más valioso que tienen las personas y las organizaciones, pero también el único que no puede recuperarse. Con la sobrecarga de información, las interrupciones constantes y los cambios acelerados, aprender a administrarlo de forma estratégica ya no es una habilidad opcional, sino una condición para alcanzar mejores resultados sin sacrificar el bienestar.

Cinthia Ashanti Romero, directora de Capital Humano de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz) sostiene: “Administrar bien el tiempo, especialmente en equipo, reduce la presión, mejora la armonía y fortalece la colaboración”, señala.

De la misma manera, especialistas en productividad coinciden en que gestionar el tiempo no significa trabajar más horas, sino dedicar la energía a las actividades que realmente generan valor. Cuando existe planificación, prioridades claras y una adecuada distribución de tareas, también mejoran el uso de otros recursos como el talento humano, la tecnología y el presupuesto.

Ashanti explica que una buena organización reduce la sensación de urgencia permanente y permite trabajar con mayor claridad y concentración.

Gestión del tiempo y planificación impulsa equipos más eficientes

Estudios sobre productividad muestran que las personas que aplican estrategias de planificación perciben menos estrés y toman mejores decisiones. Esto ocurre porque identifican con mayor facilidad qué actividades son realmente importantes y cuáles pueden delegarse, reprogramarse o incluso eliminarse.

Métodos como la matriz de Eisenhower ayudan a distinguir entre lo urgente y lo importante, mientras que los bloques de tiempo, la técnica Pomodoro o la regla del 80/20 permiten proteger los momentos de mayor concentración para desarrollar las tareas de mayor impacto.

Cuando cada integrante conoce sus prioridades y responsabilidades, disminuyen los retrasos, se optimizan los recursos y aumenta la confianza entre los miembros del equipo. Delegar según las fortalezas de cada persona y reducir los llamados "ladrones del tiempo", como reuniones innecesarias, interrupciones constantes o el uso excesivo del correo electrónico y las redes sociales, permite concentrar los esfuerzos en proyectos estratégicos.

La planificación semanal, el seguimiento de objetivos y el uso de herramientas digitales como agendas electrónicas o gestores de tareas facilitan además monitorear el avance de los proyectos y realizar ajustes antes de que aparezcan los problemas.

Organización genera resultados sostenibles

Más allá de incrementar la productividad, gestionar el tiempo contribuye a construir organizaciones más saludables y sostenibles. “Saber organizarse colectivamente y con propósito no solo mejora el rendimiento, sino que permite construir equipos y personas más plenas”, destaca Ashanti.

Expertos recomiendan comenzar con acciones sencillas: definir objetivos claros, planificar la semana, reservar espacios para el trabajo profundo, aprender a decir "no" cuando sea necesario y evaluar periódicamente cómo se utiliza el tiempo.

“La gestión del tiempo es un factor decisivo para el bienestar laboral. Una organización que promueve una cultura de planificación, priorización y colaboración logra mejorar tanto el rendimiento como la calidad de vida de sus equipos”, añade Ashanti.

También es fundamental incorporar pausas, descanso y actividades personales, ya que la productividad sostenible depende tanto del rendimiento como del equilibrio emocional.

Convertir el tiempo en un recurso estratégico permite alcanzar mejores resultados, fortalecer el trabajo colaborativo y construir una cultura organizacional donde productividad y bienestar avancen de la mano.

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