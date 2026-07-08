Nace RIBES para fortalecer la internacionalización de la educación superior en Bolivia

La internacionalización de la educación superior en Bolivia dio un paso decisivo con el nacimiento de la Red de Internacionalización Boliviana de Educación Superior (RIBES), una iniciativa que busca articular a universidades públicas y privadas para impulsar una agenda común de cooperación, investigación e innovación con proyección global.

La red surge en un contexto en el que la internacionalización ya no se limita al intercambio de estudiantes, sino como un factor clave para elevar la calidad académica, fortalecer la investigación y preparar profesionales capaces de desenvolverse en un mundo cada vez más interconectado.

La cooperación fortalece la calidad de la educación superior

A través de un conversatorio sobre las tendencias de la internacionalización en América Latina, el secretario general ejecutivo de la Organización Universitaria Interamericana (OUI), David Julien, destacó que: “La internacionalización permite realmente mejorar la calidad educativa y la investigación por dar acceso a contextos que no necesariamente tienen a nivel local. Sabemos que las soluciones a los problemas complejos que sean cambios climáticos, que sea inteligencia artificial, no las vamos a solucionar en un solo laboratorio”.

La autoridad añadió que se necesita tener puntos de vistas distintos para tener experiencias, además de: “experticia en distintos lugares para poder co - construir una ciencia y un aprendizaje mucho más global”, resaltando que el trabajo colaborativo entre instituciones es hoy una condición para generar conocimiento con impacto internacional.

En esta etapa de construcción participan la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, Universidad Privada de Bolivia, Universidad del Valle, Universidad Privada Domingo Savio, Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz), Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz, Universidad para el Desarrollo y la Innovación, Universidad de Aquino Bolivia, Universidad NUR y otras instituciones interesadas en sumarse al proceso.

Las universidades construyen una visión compartida

La directora de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG) y cofundadora de la Red Ecuatoriana para la Internacionalización de la Educación Superior (REIES), Verónica Peña compartió la experiencia ecuatoriana y explicó que la educación superior latinoamericana afronta desafíos similares, por lo que consideró fundamental impulsar soluciones colaborativas entre las instituciones de la región.

“Trabajar en red permite que potenciemos las capacidades de los distintos actores que conforman estas redes, y en ellos encontraremos soluciones”, destaca .

Asimismo, afirmó que “Entonces creo que, si ponemos nuestras capacidades al favor de Bolivia, RIBES será una muy buena alternativa para la educación superior e internacionalizar todo el potencial boliviano dentro del contexto global”.

En la misma línea, la coordinadora nacional de Internacionalización de Unifranz, María Fernanda Ollé, sostuvo que la internacionalización de la educación superior ya no puede entenderse únicamente como movilidad estudiantil.

“Hoy, implica transformar la universidad para que forme ciudadanos y profesionales capaces de desenvolverse en un entorno global, integrando la dimensión internacional en la docencia, la investigación, la innovación, la vinculación y la gestión institucional. Esta visión coincide con las tendencias impulsadas por organismos internacionales y por los principales foros de educación superior de la región”, enfatiza Ollé.

RIBES abre nuevas oportunidades para Bolivia

Entre las prioridades de la nueva red destacan consolidar una cooperación permanente entre universidades, ampliar la internacionalización mediante estrategias como COIL, movilidad virtual, clases espejo e internacionalización del currículo, además de fortalecer la investigación colaborativa, las dobles titulaciones y la participación en redes académicas internacionales.

Los impulsores de RIBES también reconocen desafíos importantes, como convertir la internacionalización en una política institucional permanente, reducir las brechas entre universidades, generar financiamiento sostenible, fortalecer las competencias lingüísticas e interculturales y desarrollar indicadores que permitan medir el impacto real de estas acciones más allá del número de convenios firmados.

Esta etapa de construcción inicial se llevó a cabo este siete de julio en Santa Cruz, en el campus de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz), durante el encuentro “Fortaleciendo la Internacionalización de la Educación Superior en Bolivia: Hacia la construcción de la Red de Internacionalización Boliviana de Educación Superior (RIBES)”.

La visión es que RIBES se consolide como un espacio abierto, inclusivo y colaborativo que fortalezca la presencia internacional del sistema universitario boliviano y convierta la cooperación académica en un motor para mejorar la calidad educativa, la investigación y el desarrollo del país.

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