FIIE 2026 reúne a líderes y expertos en Bolivia para debatir un nuevo contrato educativo hacia 2030

Con la participación de autoridades nacionales, organismos internacionales, representantes de universidades y expertos de más de 15 países, el VII Foro Internacional de Innovación Educativa (FIIE) 2026 inició en Santa Cruz de la Sierra, este miércoles ocho de julio, con una propuesta clara: la educación necesita transformarse con urgencia para responder a los desafíos del siglo XXI.

Durante la inauguración del encuentro, organizado por la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz) y la Asociación Nacional de Universidades Privadas (ANUP), Verónica Ágreda, rectora de Unifranz y presidenta de la ANUP, recordó que el foro nació hace siete años para crear un espacio donde la educación pudiera discutirse "con rigor, con evidencia y con la presencia simultánea de quienes diseñan las políticas, quienes las implementan y quienes las estudian".

El encuentro cobra especial relevancia porque Bolivia atraviesa un momento decisivo para definir el futuro de su sistema educativo.

"Bolivia llega al séptimo FIIE con tres procesos de reforma estructural en educación abiertos al mismo tiempo", sostuvo Ágreda, al referirse a la construcción del Plan de Desarrollo Económico y Social 2026-2035, al debate de una nueva Ley de Educación y a la actualización de la normativa para la educación superior y la modalidad virtual,

Nuevo contrato educativo plantea compromisos medibles

Según Ágreda, el contexto representa una oportunidad que no puede desaprovecharse. "El FIIE ocurre en la semana en la que Bolivia tiene que decidir si esa ventana se convierte en política o si se cierra como tantas otras veces en la historia regional. Lo que se argumente en estas dos jornadas tiene la posibilidad concreta de llegar a ese proceso", destacó.

Para la autoridad, el lema "Un nuevo contrato educativo para el 2030" refleja la necesidad de construir un compromiso compartido entre el Estado, las universidades, el sector privado y los organismos internacionales.

En esa línea, sostuvo que el nuevo contrato educativo debe traducirse en resultados verificables. "El nuevo contrato promete aprendizaje verificable, pertinencia territorial, gobernanza que sobreviva a los ciclos electorales y financiamiento con rendición de cuentas real. Este contrato requiere compromisos concretos y medibles, no declaraciones", explicó Ágreda.

La visión fue respaldada por representantes de organismos internacionales. Nina Smidt, directora ejecutiva de Siemens Stiftung, sostuvo que la cooperación será determinante para enfrentar desafíos como la inteligencia artificial, el cambio climático y las transformaciones del mercado laboral.

Durante su intervención, recordó que la Red STEM Latinoamérica está conformada por más de 200 instituciones de 14 países y subrayó el aporte de Bolivia al fortalecimiento de este ecosistema de innovación.

"Los desafíos que enfrentamos están interconectados y, por tanto, nuestras respuestas también deben estarlo. Al alinear nuestras agendas, compartir experiencias y coordinar acciones podemos hacer que la educación sea más innovadora y accesible para América Latina y las futuras generaciones".

Desde UNESCO-IESALC, Yuma Inzolia destacó que las universidades tienen un papel central en este proceso al afirmar que "La educación superior tiene un papel estratégico en la construcción de sociedades más inclusivas, innovadoras y sostenibles".

Además, añadió que las instituciones deberán ser "más flexibles, más inclusivas, más conectadas con su entorno y capaces de colaborar para responder a desafíos que ningún país puede afrontar de forma aislada".

En la misma línea, el ministro de Educación, Erick Sanjinés, señaló que el país avanza hacia un modelo más abierto. "Hemos estado conviviendo en un sistema educativo absolutamente centralizado y cerrado. Las nuevas políticas definidas por el Gobierno van precisamente hacia la apertura, hacia el reconocimiento de la innovación y hacia la posibilidad de generar nuevos espacios de discusión", destacó Sanjinés.

También remarcó que el desafío consiste en alcanzar consensos duraderos: "Tenemos que llegar a un acuerdo, a un contrato que logre que la educación se establezca y se mantenga como una política de Estado".

La primera jornada abordó políticas públicas, IA y nuevas competencias

Tras el acto inaugural, la agenda del FIIE se concentró en el análisis de los principales desafíos que enfrenta la educación en Iberoamérica.

La jornada comenzó con las conferencias magistrales del secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL, Javier Medina, sobre la necesidad de rediseñar el contrato educativo hacia el 2030, y de Yuma Inzolia, quien abordó las tendencias que están redefiniendo la educación superior.

Posteriormente, el ministro Erick Sanjinés presentó la conferencia "Bolivia 2035: políticas públicas estratégicas para transformar la educación", seguida por un panel moderado por Verónica Ágreda junto a representantes de CEPAL, CAF, UNICEF y UNESCO-IESALC, quienes debatieron las políticas que realmente están transformando la educación en América Latina.

Durante la tarde, el foco se trasladó hacia la innovación y las tecnologías emergentes. El programa incluyó exposiciones sobre educación STEM+, inteligencia artificial, neurociencia aplicada al aprendizaje, evidencia para la toma de decisiones educativas y diseño instruccional en la era de la IA, con la participación de especialistas internacionales como Rodrigo Fábrega, Cristina Aranda, Lorena Medina y representantes de Siemens Stiftung.

En paralelo, otro de los espacios de mayor interés estuvo dedicado a las microcredenciales, el aprendizaje a lo largo de la vida y las nuevas arquitecturas flexibles de formación, temas considerados fundamentales para responder a un mercado laboral en permanente transformación.

La segunda y última jornada del FIIE continuará el jueves con conferencias sobre pensamiento sistémico, ecosistemas globales de innovación, cooperación internacional, internacionalización universitaria y aseguramiento de la calidad en la educación superior. También se desarrollarán paneles sobre alianzas entre universidad, empresa y Estado, redes académicas internacionales y producción colaborativa de conocimiento, antes del acto de clausura encabezado por Verónica Ágreda.

Con una agenda que reúne a autoridades, organismos multilaterales, universidades y especialistas de toda la región, el FIIE 2026 busca que las ideas debatidas durante estas dos jornadas trasciendan el ámbito académico y se traduzcan en políticas públicas, alianzas estratégicas y compromisos concretos para construir una educación más pertinente, inclusiva e innovadora rumbo al 2030.

Más que inaugurar una nueva edición del FIIE, Bolivia abrió una conversación que definirá cómo aprenderán, trabajarán y vivirán las próximas generaciones. En un contexto de profundas transformaciones tecnológicas y sociales, el desafío ya no es anticipar el futuro de la educación, sino construirlo colectivamente.

Desde ese propósito, Unifranz consolida al FIIE como una plataforma regional donde las ideas se transforman en políticas, las alianzas generan impacto y la innovación educativa se convierte en una herramienta para el desarrollo sostenible de América Latina.

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