La inserción laboral y la progresión profesional son indicadores clave de la calidad universitaria

Reinaldo Cifuentes, Coordinador General de la Red de Administradores de Universidades Iberoamericanas (RAUI América), y speaker del Foro Internacional de Innovación Educativa (FIIE 2026), organizado por la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz) y la Asociación Nacional de Universidades Privadas (ANUP), sostiene que el seguimiento a los egresados es cada vez más relevante.

"Indicadores cada vez más importantes son: la inserción laboral, de cómo los estudiantes saliendo de la universidad, y siendo egresados, son capaces de incorporarse al mundo del trabajo", destaca Cifuentes.

De la misma manera, organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial coinciden en que la calidad educativa debe reflejarse en la capacidad de los egresados para incorporarse al mercado laboral y desarrollarse a lo largo de su trayectoria profesional.

Estos indicadores ayudan a las universidades a revisar sus planes de estudio, fortalecer la relación con las empresas y responder a las necesidades de una economía en permanente cambio.

Cifuentes, aclara también que los resultados deben interpretarse según las características de cada disciplina. "No es lo mismo la inserción laboral de una carrera como (por ejemplo) Medicina que la de Artes Plásticas. Cada disciplina responde a dinámicas distintas del mercado laboral", explica.

En ese contexto, señala que la calidad también debe evaluarse por la progresión académica, es decir: la capacidad del estudiante para avanzar desde el primer hasta el último nivel en igualdad de condiciones, y por la inserción laboral, considerando cómo y cuándo accede al mercado de trabajo, así como los beneficios económicos y sociales que obtiene.

Calidad educativa impulsa el desarrollo profesional

Richard Ariel Villarroel, coordinador nacional del Instituto de Innovación Educativa de Unifranz, afirma que: "La educación actual debe evaluarse por su capacidad de desarrollar personas competentes, adaptables y capaces de generar impacto en su entorno social y productivo".

En esa misma línea, las certificaciones internacionales, como QS Stars, incorporan indicadores relacionados con empleabilidad, experiencia estudiantil, calidad pedagógica, gobernanza e impacto social. Estas evaluaciones permiten a las instituciones medir fortalezas y oportunidades de mejora con base en estándares internacionales.

El QS Stars es un sistema internacional de evaluación que mide el desempeño de universidades y escuelas de negocios mediante una calificación de una a cinco estrellas. Desarrollado por la consultora británica Quacquarelli Symonds (QS), el modelo realiza una auditoría integral de indicadores como la calidad de la enseñanza, la empleabilidad, la investigación, la infraestructura, la inclusión y otros aspectos clave del desempeño institucional.

Uno de los aspectos más sobresalientes de la certificación es el máximo reconocimiento en empleabilidad y gobernanza, áreas en las que Unifranz fue evaluada, con una metodología rigurosa y transparente que pone el foco en la experiencia real del estudiante, y obtuvo las cinco estrellas.

Aprender haciendo fortalece la empleabilidad

La calidad educativa de una universidad también se refleja en la posibilidad de que los estudiantes puedan crecer profesionalmente, asumir nuevas responsabilidades, mejorar ingresos, emprender o continuar especializándose. Estos resultados evidencian que la formación desarrolla capacidades para aprender y adaptarse a un mercado laboral en constante transformación.

El modelo "aprender haciendo" de Unifranz responde a la necesidad de acercar a los estudiantes a escenarios similares a los que encontrarán en el ámbito laboral. Este modelo, está centrado en el desarrollo de competencias mediante proyectos reales, simulaciones, prácticas y trabajo colaborativo.

A ello se suman alianzas con empresas, programas de emprendimiento, orientación profesional y procesos permanentes de actualización curricular para fortalecer las prácticas profesionales, impulsar programas de empleabilidad y estrechar la relación con empresas e instituciones.

En ese contexto, la inserción laboral y la progresión profesional, entendidas dentro de una evaluación integral de la calidad educativa de una universidad, orientan la mejora continua de las instituciones de educación superior, porque estos factores permiten evaluar el impacto real de la educación en la vida de las personas y en el desarrollo del país.

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