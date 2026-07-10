Universidades enfrentan el reto de transformar la educación y responder a los desafíos del siglo XXI

La educación superior enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia. La rápida expansión de la inteligencia artificial, la digitalización, los cambios en el mercado laboral y las nuevas expectativas de los estudiantes están obligando a las universidades a replantear su misión.

En este contexto, la presidenta de la Asociación Nacional de Universidades Privadas (ANUP) y rectora nacional de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz), Verónica Ágreda, sostiene que el cambio no puede esperar.

“En tiempos de transformaciones profundas y crisis multidimensionales, las universidades privadas de Bolivia estamos llamadas a actuar con audacia, inteligencia colectiva y liderazgo visionario. No hay tiempo que perder: debemos acelerar el paso, articular capacidades y consolidar nuestro rol protagónico en la educación superior del país”, destacó la autoridad.

Ya no basta con transmitir conocimientos; ahora deben formar profesionales capaces de aprender durante toda la vida, resolver problemas reales e impulsar la innovación para contribuir al desarrollo del país.

Currículos incorporan competencias para responder al futuro

La transformación universitaria implica renovar los planes de estudio para responder a una realidad que cambia con rapidez.

Organsmos como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) coinciden en que las universidades deben integrar competencias digitales, pensamiento crítico, sostenibilidad y habilidades socioemocionales, además de aprovechar tecnologías como la inteligencia artificial para personalizar el aprendizaje sin reemplazar el papel del docente.

Para Carlos Cuéllar Aguilera, rector nacional de la Universidad Privada Domingo Savio (UPDS) y secretario académico de la ANUP, el desafío exige instituciones más ágiles y conectadas con el entorno.

“Hacia el 2030, las universidades deben dejar de ser solo centros de transmisión de conocimientos para convertirse en verdaderos ecosistemas de innovación y resiliencia”, sostiene Cuéllar.

De la misma manera, agrega que el cambio pasa por: “currículas dinámicas que se adapten en tiempo real a las demandas del entorno laboral, integrando la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes como competencias transversales”.

Investigación fortalece el desarrollo del país

William Shoaie Baker, Presidente de la ANUP SC (Filial Santa Cruz) y rector de la Universidad NUR, considera que la transformación de la educación también demanda fortalecer la investigación y la generación de conocimiento, siendo el principal reto para Bolivia.

“Las universidades en el mundo deben enfocarse en desarrollar las capacidades de investigación e innovación, deben contribuir a una cultura en la cual toda la comunidad universitaria en conexión con las diferentes áreas de acción desarrolla y aplica estas capacidades en diferentes ámbitos. En Bolivia esto es cuestión de vida o muerte, nuestra realidad no va a ver cambios mientras no se desarrolle estas capacidades”, destaca Shoaie.

El académico recuerda que un indicador del avance científico es el número de patentes registradas. Mientras Bolivia registra en promedio alrededor de cinco patentes por residentes cada año, Brasil supera las 5.000 anuales, Argentina y Chile rondan las 500, y economías como China y Estados Unidos alcanzan cifras de cientos de miles o incluso millones.

Para Cuéllar, esta transformación también requiere el respaldo del Estado mediante políticas públicas que impulsen la ciencia y la tecnología y una regulación más ágil. Advierte que si la aprobación de nuevos programas académicos demora años, las universidades quedan rezagadas frente a la velocidad con la que evolucionan el conocimiento, la tecnología y las necesidades del mercado laboral.

La educación superior, coinciden los especialistas, debe convertirse en un espacio donde la innovación, la investigación, la formación permanente y la colaboración con la sociedad sean la base para construir un desarrollo sostenible hacia 2030.

FIIE 2026 impulsa la transformación educativa

El VII Foro Internacional de Innovación Educativa (FIIE) 2026 abrió el debate en Bolivia sobre el papel que deben asumir las universidades frente a los profundos cambios que vive la educación.

Con la participación de autoridades nacionales, organismos internacionales y expertos de más de 15 países, el encuentro planteó que la educación superior debe evolucionar de un modelo centrado en la enseñanza hacia uno capaz de liderar la innovación, generar conocimiento y aportar soluciones a los desafíos sociales, tecnológicos y económicos que marcarán el camino hacia 2030.

Durante la inauguración, organizada por Unifranz y la Asociación Nacional de Universidades Privadas (ANUP), se afirmó que un nuevo contrato educativo requiere compromisos concretos, resultados verificables y una gobernanza que trascienda los cambios políticos.

A esta visión se sumaron representantes de UNESCO-IESALC, CEPAL, Siemens Stiftung y el Ministerio de Educación, quienes coincidieron en que las universidades deberán ser más flexibles, inclusivas y estrechar su colaboración con el Estado, el sector productivo y la comunidad para responder a desafíos como la inteligencia artificial, el cambio climático y las nuevas competencias laborales.

A lo largo de dos jornadas, el ocho y nueve de julio, el FIIE 2026 analizó políticas públicas, inteligencia artificial, educación STEM+, microcredenciales, aprendizaje permanente e internacionalización, consolidándose como un espacio donde la universidad redefine su misión. Más que formar profesionales, el reto es convertirse en un actor estratégico del desarrollo, capaz de transformar la educación en un motor de innovación, competitividad e inclusión para Bolivia y América Latina rumbo al 2030.

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