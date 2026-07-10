FIIE 2026 cierra con el Contrato Educativo y una hoja de ruta para transformar la educación hacia 2030

El VII Foro Internacional de Innovación Educativa (FIIE) 2026 cerró, tras dos jornadas de diálogo, análisis y construcción colectiva, con la presentación de un Contrato Educativo hacia el 2030, una hoja de ruta que reúne diez compromisos orientados a transformar la educación boliviana y responder a los desafíos de una sociedad marcada por la tecnología, la inteligencia artificial, la innovación y nuevas formas de aprendizaje.

El encuentro, organizado por la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz) y la Asociación Nacional de Universidades Privadas (ANUP), realizado en Santa Cruz de la Sierra el ocho y nueve de julio, reunió a autoridades nacionales, académicos, organismos internacionales y especialistas que coincidieron en una premisa: la educación requiere acuerdos sostenibles que permitan pasar de los diagnósticos a las acciones concretas.

Durante la clausura, la rectora nacional de Unifranz y presidenta de ANUP, Verónica Ágreda, destacó que uno de los principales resultados del foro fue construir una ruta común basada en evidencia y colaboración. “Nos pedían una hoja de ruta. Creo que la hoja de ruta ha sido trazada y podemos decir: hemos cumplido”, afirmó al valorar la participación de los distintos actores del sistema educativo.

La educación redefine sus prioridades y coloca el aprendizaje como eje central

Ágreda explicó que el debate partió de una realidad que exige cambios profundos. “Partimos de un diagnóstico espeluznante. Ocho de cada diez niños de sexto básico no entiende lo que lee y en habilidades matemáticas estamos peor. Pero también entendimos que ampliar la cobertura no equivale a garantizar el aprendizaje y que estar en el aula no es sinónimo de aprender”, señaló.

Ante este escenario, el FIIE planteó la necesidad de superar modelos educativos diseñados para otra época y avanzar hacia sistemas más flexibles, inclusivos y conectados con las necesidades de los estudiantes y la sociedad.

“Comprendimos que este escenario exige dejar atrás modelos educativos concebidos para otra época y asumir que el desafío de nuestras instituciones consiste en liderar estos cambios con responsabilidad, visión y, sobre todo, con sentido de ética”, sostuvo Ágreda.

El Contrato Educativo hacia el 2030 establece diez compromisos que incluyen poner al estudiante y al aprendizaje verificable en el centro de las políticas educativas, fortalecer la innovación, impulsar una gestión ética de la inteligencia artificial, promover la educación STEM, desarrollar el aprendizaje durante toda la vida y consolidar alianzas entre universidades, Estado, empresas y comunidades.

Las universidades transforman su rol y avanzan hacia nuevos modelos educativos

La propuesta también plantea una nueva visión del papel de las universidades, que deben convertirse en espacios de innovación, investigación y generación de soluciones para los desafíos sociales y productivos del país.

“Al suscribir este contrato educativo hacia el 2030 afirmamos que la universidad del futuro será más abierta, más flexible, más colaborativa, más internacional, más digital, pero ante todo y sobre todo más humana. El desafío de nuestro tiempo no consiste en adaptarnos al futuro; consiste en construirlo”, enfatizó Ágreda.

En esa línea, la rectora anunció que ANUP impulsará acciones para llevar los acuerdos del foro a espacios de planificación nacional, al debate educativo y a experiencias piloto dentro de las universidades, con el objetivo de convertir las propuestas en iniciativas aplicables.

La viceministra de Educación Superior de Formación Profesional, Ana Cárdenas, destacó que el principal valor del encuentro fue generar una visión compartida entre los distintos actores del sistema.

“Nos quedamos con la seguridad de que todos los desafíos que se han mostrado los vamos a enfrentar articulados. Los compromisos establecidos desde cada uno de los actores tienen un solo norte: el compromiso con la educación”, manifestó.

Cárdenas resaltó que la transformación educativa debe mantener al ser humano como centro del cambio. “Tenemos que llegar al 2030 con confianza, ética, valores y compromiso. También se ha resaltado que el ser humano debe seguir siendo el centro de la transformación educativa, junto con el fortalecimiento de las habilidades blandas y la innovación”, afirmó.

El cierre del FIIE 2026 dejó planteada una agenda que busca fortalecer la calidad educativa, mejorar la conexión entre formación y realidad laboral, y consolidar una educación capaz de acompañar los cambios del siglo XXI. “Me estoy llevando mucha tarea. Sé que esa tarea no la voy a hacer sola porque de eso se trata este trabajo articulado. Hemos tomado nota de las recomendaciones y las recibimos con mucha responsabilidad”, expresó Cárdenas.

Dos jornadas para construir el futuro de la educación

Durante dos jornadas, el FIIE 2026 reunió a autoridades nacionales, organismos multilaterales, universidades y especialistas de más de 15 países para debatir los principales desafíos de la educación rumbo al 2030.

La agenda inició con el análisis de políticas públicas educativas, donde representantes de la CEPAL, UNESCO-IESALC, CAF, UNICEF y el Ministerio de Educación coincidieron en la necesidad de construir sistemas educativos más resilientes, inclusivos y sostenibles.

El encuentro también abordó el impacto de la innovación y las tecnologías emergentes en el aprendizaje, con debates sobre inteligencia artificial, educación STEM+, neurociencia aplicada, diseño instruccional y el uso de datos para mejorar la toma de decisiones educativas.

Otro de los ejes centrales fue la transformación de la formación profesional ante los cambios del mercado laboral. Expertos analizaron el papel de las microcredenciales, el aprendizaje permanente, la empleabilidad y los nuevos modelos de colaboración entre universidades, empresas y gobiernos.

La segunda jornada profundizó en la internacionalización de la educación superior, los ecosistemas globales de innovación, el aseguramiento de la calidad y las alianzas regionales como herramientas para acelerar los cambios que requiere la educación en América Latina.

Con la participación de representantes académicos, autoridades y organismos internacionales, el VII Foro Internacional de Innovación Educativa cerró con una agenda común orientada a impulsar reformas basadas en evidencia, fortalecer la colaboración entre actores del sistema educativo y avanzar hacia una educación más pertinente e inclusiva.

Más que cerrar una nueva edición, el FIIE 2026 dejó una hoja de ruta para repensar la educación en un contexto marcado por la inteligencia artificial, la transformación del empleo y los nuevos desafíos sociales. La presentación del Contrato Educativo hacia el 2030 consolidó al foro como un espacio donde el diálogo busca convertirse en políticas, alianzas y acciones concretas para preparar a las nuevas generaciones.

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