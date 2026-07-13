FIIE 2026 impulsa a las universidades a liderar la transformación educativa hacia 2030

El VII Foro Internacional de Innovación Educativa (FIIE) 2026, organizado por la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz) y la Asociación Nacional de Universidades Privadas (ANUP), se consolidó como un espacio estratégico para debatir ese futuro y construir una hoja de ruta común que permita fortalecer la educación superior boliviana con una visión compartida entre universidades públicas, privadas, Estado y organismos internacionales.

Durante dos jornadas, autoridades académicas, especialistas y representantes de más de 15 países intercambiaron experiencias sobre innovación, calidad educativa, internacionalización, empleabilidad y nuevas tecnologías. Más que un encuentro académico, el foro se convirtió en un laboratorio de ideas donde se analizaron soluciones para responder a los desafíos educativos rumbo al 2030.

Universidades fortalecen alianzas para responder a nuevos desafíos

Oscar Ortiz, rector de la Universidad Católica Boliviana (UCB), sostiene que las instituciones de educación superior tienen la responsabilidad de evolucionar al mismo ritmo que la sociedad.

"La sociedad, el mundo, la tecnología cambia apresuradamente y como país, como universidades tenemos la gran responsabilidad de acompañar ese vertiginoso desarrollo tecnológico que hoy vive el mundo moderno para brindarle la formación adecuada a nuestros estudiantes, las nuevas generaciones que le permitan estar preparados para competir en Santa Cruz, en Bolivia, en los distintos espacios laborales", explica OrtIz.

Uno de los principales aportes del FIIE fue reunir a universidades de distintas características en torno a un objetivo común: construir una educación superior capaz de responder a las necesidades del país.

En esa misma línea, Tito Estévez, vicerrector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), destacó el valor integrador del encuentro.

"Este séptimo foro, la importancia que tiene no es solamente que está hablando de la educación como tal, la educación superior, y lo que es la educación superior pública, sino que este foro incorpora también el diálogo con las universidades privadas. La importancia es que todos trabajemos por tener una educación superior, una educación superior universitaria que permita el desarrollo del país", destacó Estévez.

Este encuentro permitió el diálogo, compartir experiencias, también identificar desafíos similares y promover soluciones conjuntas frente a un entorno cada vez más dinámico.

Innovación conecta a Bolivia con las mejores experiencias internacionales

El FIIE también permitió acercar a Bolivia experiencias exitosas desarrolladas en universidades y organismos internacionales, facilitando el intercambio de conocimientos sin que docentes e investigadores tengan que salir del país.

Carlos Cuéllar, rector de la Universidad Privada Domingo Savio (UPDS), resaltó ese valor agregado que tiene este tipo de eventos.

"Este foro en particular es extremadamente importante para la educación superior en Bolivia. Tenemos la oportunidad de compartir con grandes expertos, con profesionales internacionales que nos dan una mirada de lo que está pasando en el mundo. Permite que muchos profesionales de Bolivia que tal vez no tengan la posibilidad de ir al exterior para tener participación en un foro como este, lo puedan hacer acá en Bolivia", destacó Cuéllar.

En las conferencias abordaron temas como inteligencia artificial aplicada al aprendizaje, educación STEM, neurociencia, diseño instruccional, aprendizaje permanente, aseguramiento de la calidad e internacionalización, tendencias que hoy marcan la agenda de las principales universidades del mundo. "Tiene un aporte a la academia muy grande", concluyó Cuéllar.

Contrato Educativo proyecta una universidad más humana e innovadora

Uno de los resultados centrales del foro fue la presentación del Contrato Educativo hacia el 2030, una propuesta que reúne diez compromisos para orientar la transformación educativa del país. El documento plantea fortalecer el aprendizaje verificable, impulsar una gestión ética de la inteligencia artificial, ampliar el acceso a la educación STEM, promover el aprendizaje durante toda la vida y consolidar alianzas entre universidades, empresas, Estado y sociedad.

La rectora nacional de Unifranz y presidenta de la Asociación Nacional de Universidades Privadas (ANUP), Verónica Ágreda, resumió la visión que dejó el encuentro.

"Al suscribir este contrato educativo hacia el 2030, afirmamos que la universidad del futuro será más abierta, más flexible, más colaborativa, más internacional, más digital, pero ante todo y sobre todo, más humana", sostuvo Ágreda.

El FIIE 2026 dejó claro que transformar la educación ya no es una opción, sino una necesidad compartida. Al reunir a universidades públicas y privadas, organismos internacionales y autoridades nacionales en torno a una agenda común, el foro demostró que la innovación educativa solo será sostenible si se construye mediante el diálogo, la cooperación y el compromiso colectivo.

La hoja de ruta y el Contrato Educativo hacia el 2030 representan ahora el desafío de convertir las propuestas en acciones concretas, para que las universidades continúen formando profesionales capaces de responder a un mundo en permanente cambio y contribuir al desarrollo del país.

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