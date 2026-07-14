Bolivia reafirma en Cusco su estrategia de seguridad: soberanía, cooperación y combate al crimen organizado

Bolivia participó en la adopción de la Declaración de Cusco, documento aprobado durante la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, que establece compromisos regionales en materia de seguridad, cooperación hemisférica y respuesta conjunta frente a nuevas amenazas.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, destacó a través de sus redes sociales que Bolivia asumió una posición basada en la defensa soberana, la coordinación entre Estados y la protección de la población, bajo la premisa de que la cooperación internacional no implica renunciar a la autonomía de los países.

“Cooperar no significa renunciar a la soberanía; significa fortalecer nuestra capacidad para ejercerla”, señaló.

Bolivia plantea una nueva visión de defensa

Durante el encuentro, Bolivia sostuvo que la defensa del siglo XXI debe ampliar su enfoque y no limitarse únicamente a la protección territorial, sino también garantizar la seguridad de las personas, la democracia, la infraestructura y la paz social.

El ministro Justiniano señaló que el narcotráfico representa una amenaza mayor cuando se vincula con estructuras criminales, financiamiento ilegal, violencia e intimidación.

“Cuando se articula con estructuras criminales, financiamiento ilegal, violencia y terrorismo, se convierte en una amenaza directa para la seguridad, la democracia, la soberanía y la paz social”, afirmó.

Defensa orientada a la protección de la vida

La posición boliviana durante la conferencia resaltó que una política de defensa debe estar al servicio de la población.

El Gobierno sostuvo que la seguridad es un elemento fundamental para el desarrollo y que enfrentar amenazas comunes requiere coordinación efectiva entre los países de la región.

“Sin seguridad no hay desarrollo; sin instituciones fuertes no hay paz duradera; y sin cooperación efectiva no podremos enfrentar amenazas que ya no reconocen fronteras”, expresó la delegación boliviana.

Los principales puntos de la Declaración de Cusco

El documento reafirma la importancia del diálogo político-estratégico, la confianza entre los Estados y el respeto a la soberanía nacional, la legislación interna y el derecho internacional.

Entre los compromisos establecidos destacan:

Impulsar la formación profesional, el intercambio académico y la cooperación tecnológica en materia de defensa.

Mejorar la respuesta humanitaria ante desastres naturales y emergencias.

Proteger infraestructura crítica y fortalecer capacidades de ciberdefensa.

Combatir el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y el terrorismo.

Fortalecer la cooperación regional frente a amenazas que trascienden fronteras.

La declaración reconoce que los desafíos actuales ya no se limitan a conflictos tradicionales, sino que incluyen delitos organizados, ataques cibernéticos, riesgos ambientales y amenazas contra servicios esenciales.

Con la Declaración de Cusco, Bolivia reafirmó su compromiso de contribuir a una región más integrada y preparada frente a desafíos comunes, defendiendo una visión de seguridad basada en la soberanía, la cooperación y la protección de la vida.

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