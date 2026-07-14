Choferes protestan en Santa Cruz y exigen agilizar la conversión de vehículos a GNV

Más de 3.500 transportistas protagonizaron este martes una protesta en las instalaciones de la oficina regional de conversión a Gas Natural Vehicular (GNV), dependiente de YPFB, para exigir la agilización de las solicitudes de cambio de matriz energética de sus motorizados.

Los manifestantes tomaron las instalaciones del taller estatal y denunciaron que los trámites para acceder al programa de conversión avanzan con lentitud, situación que, aseguran, afecta directamente a cientos de trabajadores del transporte que buscan una alternativa ante la escasez de combustibles que atraviesa el departamento.

Los choferes señalaron que la demanda de conversiones aumentó debido a las dificultades para abastecerse de gasolina y diésel, por lo que consideran urgente que las autoridades incrementen la capacidad de atención y reduzcan los tiempos de espera.

Los dirigentes del sector advirtieron que la medida de presión será de carácter indefinido mientras no reciban una respuesta concreta por parte de las autoridades competentes. Asimismo, pidieron que se amplíen los cupos de conversión y se garantice un proceso más ágil para los vehículos que ya cuentan con solicitudes registradas.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades de YPFB no habían emitido un pronunciamiento oficial sobre las demandas de los transportistas ni sobre las medidas que podrían adoptarse para atender el conflicto.

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