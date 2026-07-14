¿Qué incluirá el nuevo desayuno escolar en Santa Cruz de la Sierra?

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, presentó el nuevo menú de la alimentación complementaria escolar que será distribuido desde el retorno a clases. La propuesta incorpora 24 productos, divididos en 16 raciones sólidas y ocho líquidas, con un enfoque orientado a mejorar la nutrición de los estudiantes.

Entre los productos que formarán parte del desayuno escolar se encuentran:

• Leche con cereal.

• Leche de soya.

• Yogurt bebible con frutas y verduras.

• Néctar de frutas con mezcla de cereales (los viernes).

• Panes multicereales.

• Empanadas elaboradas con quinua, amaranto y avena.

• Galletas fortificadas con minerales, avena y leche.

• Barras de cereal.

• Frutas frescas, entre ellas guineo y manzana.

• Otros productos fortificados destinados a complementar la alimentación de los estudiantes.

Saavedra explicó que la selección de los alimentos responde a criterios nutricionales para aportar vitaminas, minerales y proteínas que favorezcan el desarrollo de los escolares.

"Todo esto reúne los elementos que los niños necesitan para estar bien alimentados: minerales, vitaminas y proteínas. Se ha trabajado con mucha responsabilidad en el tema nutricional y también en la calidad", afirmó la autoridad.

La alimentación complementaria escolar comenzará a distribuirse durante la primera semana del retorno a clases y beneficiará a más de 200.000 estudiantes de 533 unidades educativas del municipio.

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