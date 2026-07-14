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¿Qué incluirá el nuevo desayuno escolar en Santa Cruz de la Sierra?

El menú estará compuesto por 24 productos, entre raciones sólidas y líquidas, con alimentos ricos en proteínas, vitaminas y minerales. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

14/07/2026 11:50

Agregar Reduno en
Santa Cruz, Bolivia

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El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, presentó el nuevo menú de la alimentación complementaria escolar que será distribuido desde el retorno a clases. La propuesta incorpora 24 productos, divididos en 16 raciones sólidas y ocho líquidas, con un enfoque orientado a mejorar la nutrición de los estudiantes.

Entre los productos que formarán parte del desayuno escolar se encuentran:

• Leche con cereal.
• Leche de soya.
• Yogurt bebible con frutas y verduras.
• Néctar de frutas con mezcla de cereales (los viernes).
• Panes multicereales.
• Empanadas elaboradas con quinua, amaranto y avena.
• Galletas fortificadas con minerales, avena y leche.
• Barras de cereal.
• Frutas frescas, entre ellas guineo y manzana.
• Otros productos fortificados destinados a complementar la alimentación de los estudiantes.

Saavedra explicó que la selección de los alimentos responde a criterios nutricionales para aportar vitaminas, minerales y proteínas que favorezcan el desarrollo de los escolares.

"Todo esto reúne los elementos que los niños necesitan para estar bien alimentados: minerales, vitaminas y proteínas. Se ha trabajado con mucha responsabilidad en el tema nutricional y también en la calidad", afirmó la autoridad.

La alimentación complementaria escolar comenzará a distribuirse durante la primera semana del retorno a clases y beneficiará a más de 200.000 estudiantes de 533 unidades educativas del municipio.

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