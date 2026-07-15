¿Ganará? Astrólogo reveló la hora exacta de las jugadas decisivas entre Argentina vs. Inglaterra

El esperado choque de semifinales del Mundial 2026 entre las selecciones de Argentina e Inglaterra ya se juega con gran intensidad en el terreno de las predicciones astronómicas. El reconocido especialista en astrología rigurosa, Juan Cruz Sirius, analizó detalladamente las cartas de ambos equipos para este crucial compromiso.

El estudio revela que ambos planteles contarán con una fuerte influencia de Júpiter, el planeta del éxito, aunque también lidiarán con la rigidez de Saturno. Las proyecciones sugieren que este último factor afectará con mayor severidad al conjunto europeo durante el desarrollo del juego.

Minutos de máxima tensión en el campo

De acuerdo al medio TN, el análisis de la posición de la Luna en el signo de Leo inclina levemente la balanza en favor de la escuadra sudamericana por antecedentes históricos. Este panorama anticipa un trámite sumamente cerrado y friccionado que tiene altas probabilidades de extenderse al tiempo extra o a la tanda de penales.

Las mayores probabilidades astrológicas de goles o jugadas determinantes se concentran en momentos sumamente específicos de la tarde. A continuación, se detallan las horas clave del partido en horario boliviano (GMT -4):

15:06

15:12

15:23

15:32

15:38

15:48

16:11

16:18

16:25

16:36

16:43

16:53

17:04 (en caso de prórroga)

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