Las redes transnacionales de reclutamiento que operan activamente en América Latina han dejado de ser un problema aislado para convertirse en una crisis humanitaria de escala regional. De acuerdo a la investigación del medio Infobae, estas mafias delictivas perfeccionaron un mecanismo de captación que combina ingeniería social y agresivas ofertas financieras para arrastrar a cientos de ciudadanos al frente ucraniano.

El reclutamiento diferenciado en Centroamérica

La estrategia de captación en centroamérica se divide con precisión según el perfil de las víctimas identificadas por los reclutadores. Por un lado, las redes buscan activamente a exmilitares experimentados bajo la falsa premisa de contratos de seguridad privada internacional en Europa.

Por otra parte, la grave crisis de empleo local empuja a jóvenes sin ninguna experiencia militar a aceptar supuestos trabajos de construcción o logística en la retaguardia. La realidad de este engaño quedó al descubierto tras la repatriación de un grupo de hondureños que lograron escapar de Moscú tras ser privados de sus documentos de identidad.

Imagen referencial (Infobae).

El mercado militar andino

En el territorio peruano, los intermediarios de estas mafias apuntan quirúrgicamente a antiguos miembros de las fuerzas especiales y comandos con experiencia de combate. Los reclutadores aprovechan las bajas pensiones de estos uniformados para ofrecerles jugosos adelantos en dólares que los atan financieramente antes de viajar.

Paralelamente, la Zona Económica Especial de Alabuga funciona como una macabra fachada de educación técnica y becas de hotelería para estudiantes de la región. Al llegar, los jóvenes son obligados a ensamblar drones de ataque en jornadas extenuantes bajo amenazas de deportación y vigilancia estatal constante.

El protocolo de traslado y el aislamiento

El traslado internacional de las víctimas se realiza bajo la estricta modalidad de turismo individual para esquivar con éxito los controles gubernamentales y migratorios. Estas rutas triangulan los pasajes aéreos a través de aeropuertos europeos y Turquía antes de aterrizar en la capital rusa.

Una vez que los reclutas pisan suelo ruso, los coordinadores les confiscan los pasaportes y teléfonos celulares argumentando supuestos protocolos de seguridad interna. Finalmente, tras un periodo de entrenamiento militar sumamente breve, los ciudadanos terminan incomunicados en zonas de alta hostilidad como el Donbás.

Medidas urgentes de prevención frente a ofertas sospechosas

Desconfiar de sueldos excesivamente altos: Los salarios que superen por amplio margen el promedio del mercado internacional suelen ser el primer indicio de una red de trata.

Los salarios que superen por amplio margen el promedio del mercado internacional suelen ser el primer indicio de una red de trata. Exigir contratos en el idioma nativo: Toda oferta de trabajo legítima debe contar con un respaldo legal claro, traducido y fácil de comprender para el trabajador.

Toda oferta de trabajo legítima debe contar con un respaldo legal claro, traducido y fácil de comprender para el trabajador. Verificar la identidad de los reclutadores: Resulta vital investigar la reputación de las agencias de empleo y consultar con los canales oficiales del gobierno antes de aceptar.

Resulta vital investigar la reputación de las agencias de empleo y consultar con los canales oficiales del gobierno antes de aceptar. No entregar los documentos personales: El pasaporte y la identificación son de uso exclusivo personal y jamás deben ser retenidos por terceros bajo ninguna circunstancia.

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