Este es el dinero que envió Iván Valdivia desde Rusia antes de perder contacto

La Fiscalía General de Bolivia inició una investigación de oficio para esclarecer el reclutamiento ilegal de ciudadanos en el país para viajar a la guerra en Rusia. En este contexto, se conoce que uno de ellos, Iván Valdivia, recibió pagos en Rusia y los envió a su familia en Bolivia.

Foto: Luis Coronado | Red Uno.

Las autoridades activaron los protocolos penales este martes tras recibir denuncias públicas de familiares de dos jóvenes que presuntamente fueron reclutados por Rusia para la guerra contra Ucrania y que se cree que fallecieron.

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Las remesas del engaño y la desaparición

Este esquema de captación económica también golpeó con fuerza al hogar de Esther Nogales, quien relató con angustia que su padre recibió pagos similares antes de desaparecer por completo en el frente europeo.

“Perdí contacto con él hace dos meses; me enviaba mensajes por WhatsApp, que estaba en Rusia, me envió dinero también, pero no supe más de él”, detalló con pesar al recordar el enganche financiero con el que los reclutadores se llevan a las personas.

El flujo de recursos monetarios desde el exterior estaba acompañado de insistentes promesas de legalidad, estatus civil y bienestar a largo plazo en territorio ruso. “Él me decía que iba a participar en la guerra y que yo también tenía ciudadanía rusa porque él también, asegurando que íbamos a tener beneficios”, recordó compungida la joven, quien ahora enfrenta la total incertidumbre de no conocer su paradero actual ni tener pistas sobre dónde buscarlo.

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