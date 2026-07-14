Lanzan campaña “2x1” para promover turismo en La Paz

Con el objetivo de impulsar el turismo y dinamizar la economía local, la Alcaldía de La Paz mantiene abierta la convocatoria para que empresas se sumen a la campaña, una iniciativa dirigida a hoteles, restaurantes, agencias de turismo, operadores y otros servicios.

La directora de Turismo del municipio paceño, Helen Canqui, explicó que la propuesta busca que visitantes de todo el país lleguen a La Paz durante las actividades por las fiestas julias y accedan a promociones especiales en gastronomía, hospedaje y recorridos turísticos.

“La invitación es a toda Bolivia para que puedan visitar La Paz y no solamente visitarla, sino que además tengan ofertas muy especiales en comida, hotelería, gastronomía y operación turística”, señaló Canqui.

Promociones durante la preentrada del Gran Poder

La campaña también apunta a aprovechar la realización de la preentrada del Gran Poder, prevista para el 24, 25 y 26 de julio, como uno de los atractivos principales para visitantes nacionales.

Canqui indicó que las agencias y operadoras turísticas podrán ofrecer paquetes 2 por 1 para conocer diferentes atractivos del municipio paceño.

“Si ustedes quieren visitar algún atractivo turístico en la ciudad de La Paz, en el municipio de La Paz, van a tener este 2 por 1”, destacó.

Puma Katari también se suma

Además de la oferta gastronómica y turística, el servicio de transporte Puma Katari también será parte de la promoción, con el objetivo de facilitar el traslado de visitantes y promover el uso de servicios municipales durante las actividades festivas.

Las empresas interesadas en sumarse a la campaña pueden registrarse mediante las plataformas digitales del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en la página La Paz Capital del Cielo en Facebook.

“Pueden encontrarnos en La Paz Capital del Cielo en Facebook para registrarse en el link y ser parte de este 2 por 1”, indicó la directora de Turismo.

La Paz alista actividades por su gesta libertaria

La ciudad también se prepara para conmemorar los 217 años de la gesta libertaria con una agenda de actividades cívicas y culturales.

En la plaza Mayor de San Francisco se ultiman detalles para la verbena del 15 de julio, con armado de escenario, pantallas gigantes, luces y sonido.

Además, se prevé una retreta de bandas desde las 16:00 hasta las 18:00, con interpretaciones dedicadas a La Paz.

Desfile de teas y carros alegóricos

Como parte de la agenda, desde las 18:00 hasta las 21:00 se realizará el desfile de teas y carros alegóricos en homenaje a La Paz.

Por esta actividad se cerrará el carril de bajada de la avenida Montes, por lo que se recomienda a la población tomar previsiones y utilizar rutas alternas.

Feria “Aguante Collitas” recorrerá municipios

En paralelo, el sector industrial impulsa la feria “Aguante Collitas”, una iniciativa que busca promover la producción paceña en siete municipios: Viacha, La Paz, El Alto, Coroico, Copacabana, Caranavi y San Buenaventura.

Cada feria reunirá aproximadamente 150 expositores, quienes ofrecerán productos elaborados por la industria boliviana.

No habrá feriado ampliado

El ministro de Trabajo, Williams Bascopé, confirmó que el feriado por el 16 de julio no será ampliado ni se aplicará puente.

La autoridad explicó que se trata de un feriado departamental y señaló que, tras más de 50 días de conflictos sociales, corresponde retomar las actividades laborales con normalidad luego de la jornada festiva.

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