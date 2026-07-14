Conductor en estado de ebriedad ingresó a ciclovía en Cochabamba y dejó a una ciclista herida

Un vehículo ingresó a la ciclovía ubicada en la avenida Circuito Bolivia de la ciudad de Cochabamba y presuntamente intentó atropellar a un grupo de ciclistas. El hecho dejó a una mujer herida luego de que su bicicleta fuera impactada por el motorizado, por lo que tuvo que ser trasladada a un centro de salud.

Según el testimonio de los ciclistas, el conductor circuló por el espacio destinado exclusivamente para bicicletas y no habría atendido los reclamos de quienes se encontraban en el lugar.

“No ha hecho caso, hemos venido corriendo. La solución de él era querer darnos 300 bolivianos, ha girado toda la vuelta”, relató una de las ciclistas afectadas, quien recordó que este tipo de actividades se realizan de manera frecuente.

Conductor fue detenido y se confirmó consumo de alcoholLa directora departamental de Tránsito de Cochabamba, Aleyda Vargas, informó que, tras las investigaciones preliminares, se confirmó que el conductor se encontraba bajo influencia del alcohol al momento del hecho.

“Se confirmó que la persona que protagonizó este hecho se encontraba bajo la influencia del alcohol”, señaló Vargas.

Explicó que el caso fue remitido al Ministerio Público y que el conductor permanece a la espera de su audiencia de medidas cautelares. Tanto el conductor como su acompañante fueron trasladados a dependencias policiales para continuar con las investigaciones.

Anuncian acciones preventivas y posibles cambios a la normativaLa autoridad de Tránsito indicó que se coordinan acciones con la Alcaldía de Cochabamba, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) de Univida y el área técnica para implementar medidas preventivas y mejorar la seguridad de los ciclistas.

Desde el Municipio se informó que el conductor será sancionado con una multa de 100 bolivianos por ingresar a la ciclovía. Además, se analiza modificar la normativa municipal para endurecer las sanciones ante este tipo de infracciones, debido a que no sería el primer caso registrado de vehículos que invaden estos espacios exclusivos.

Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las ciclovías y garantizar condiciones seguras para los usuarios de transporte alternativo en la ciudad.

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