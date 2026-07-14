La Fiscalía confirmó que la muerte de María Isabel Tudela, de 31 años, corresponde a un caso de feminicidio y anunció que continúa con las investigaciones para establecer si más personas participaron en el hecho ocurrido en una habitación alquilada de la zona Tamborada “B”, al sur de Cochabamba.

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, informó que el principal acusado se encuentra con detención preventiva sin plazo en el penal de San Antonio y que el Ministerio Público trabaja en la recopilación de pruebas para esclarecer cómo ocurrió el crimen y determinar responsabilidades.

Autopsia revela violencia extrema

El fiscal departamental explicó que los resultados del protocolo de autopsia confirmaron la existencia de un feminicidio debido a las lesiones encontradas en el cuerpo de la víctima.

El examen forense estableció la presencia de lesiones físicas y evidencias de violencia sexual, datos que respaldan la investigación de la Fiscalía por feminicidio y que serán fundamentales para determinar las circunstancias del hecho y la responsabilidad de los involucrados. Tejerina confirmó que la víctima perdió la vida a causa una asfixia mecánica.

Fiscalía analiza si hubo más participantesEl Ministerio Público investiga la versión proporcionada por el principal imputado, quien señaló que en el lugar de los hechos estuvieron cuatro personas: tres hombres y una mujer.

“Más allá de la manifestación del denunciado, el Ministerio Público tiene la obligación de establecer la existencia de esos antecedentes”, indicó Tejerina.

La Fiscalía realiza pericias sobre los indicios recolectados en la escena del crimen para determinar si existen elementos que permitan identificar a otros posibles involucrados.

“Estamos cotejando los indicios materiales que se encontraron en el lugar de los hechos. A partir de un informe especializado de la Policía Boliviana vamos a establecer la existencia o no de más personas que serán objeto de ampliación de la investigación”, explicó.

Además, se realizaron análisis genéticos con muestras recolectadas durante la investigación para establecer si hubo participación de más personas en la agresión sexual.

La declaración del acusadoDe acuerdo con la Fiscalía, el imputado declaró que junto a otras personas alquilaron un ambiente en Tamborada “B” con el objetivo de consumir bebidas alcohólicas.

Según su versión, mantuvo relaciones con María Isabel y posteriormente se quedó dormido debido al estado de ebriedad. Al despertar, afirmó que encontró a la víctima inmóvil y sin signos vitales, por lo que habría intentado auxiliarla antes de llamar a la Policía.

La Fiscalía aclaró que esta versión debe ser corroborada mediante pruebas científicas y periciales.

El acusado también habría señalado que existió una relación consensuada; sin embargo, el Ministerio Público sostiene que la investigación debe establecer las circunstancias en las que ocurrió el contacto y las responsabilidades penales correspondientes.

¿Qué se sabe hasta ahora del caso?

María Isabel fue identificada por su familia y despedida en el Cementerio General de Cochabamba. Sus allegados pidieron justicia y anunciaron que participarán como parte acusadora dentro del proceso judicial.

La investigación continúa: La Fiscalía analiza pruebas materiales y genéticas para determinar si existieron más responsables.

El principal acusado: Óscar R., de 40 años, fue imputado por feminicidio y cumple detención preventiva sin plazo en el penal de San Antonio.

La víctima: María Isabel Tudela tenía 31 años, era madre de un niño de 11 años y trabajaba como asistente de cocina.

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