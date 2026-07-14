VIDEO | Delincuentes asaltan a dos menores y les roban hasta el pollo que llevaban para cenar

Un hecho que ha generado indignación entre los vecinos se registró en el barrio Florida, zona de Los Lotes, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde dos menores de edad fueron víctimas de un violento atraco cuando llegaban a su vivienda.

De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad, dos delincuentes que se desplazaban en una motocicleta interceptaron a los menores durante la noche. Utilizando un cuchillo para intimidarlos, los antisociales les arrebataron sus pertenencias y también el pollo que llevaban para la cena, antes de darse a la fuga.

“Dos menores fueron atracados en horas de la noche por dos individuos en una motocicleta. Los menores estaban llegando a su casa y fueron interceptados por estas personas para ser amedrentados y despojados de sus pertenencias”, relató un vecino de la zona.

El hecho ha incrementado la preocupación de los habitantes del barrio, quienes denuncian un aumento de la delincuencia y exigen mayores controles de seguridad.

“Esta situación es alarmante. Como junta vecinal estamos enviando una carta a la Gobernación para que se active el Consejo de Seguridad Ciudadana en los distritos, porque la delincuencia está organizada”, agregó el dirigente vecinal.

El atraco quedó registrado por las cámaras de vigilancia, material que ahora podría contribuir a la identificación de los responsables. Mientras tanto, los vecinos piden una mayor presencia policial y acciones inmediatas para frenar la ola de inseguridad que afecta a la zona de Los Lotes.

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