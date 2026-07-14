Policía exhorta a jóvenes a verificar ofertas laborales y denunciar promesas para viajar a Rusia

Ante las denuncias difundidas en redes sociales sobre presuntos ofrecimientos económicos para que ciudadanos bolivianos viajen a Rusia, incluso con supuestos vínculos al conflicto bélico, la Policía Boliviana pidió a la población, especialmente a los jóvenes, actuar con cautela y denunciar cualquier caso sospechoso.

El comandante departamental de la Policía, coronel David Gómez, informó que hasta el momento la institución no recibió ninguna denuncia formal relacionada con estos hechos. Sin embargo, aseguró que, de presentarse una, se iniciarán las investigaciones correspondientes a través de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y las unidades especializadas.

“Una vez tengamos conocimiento y una denuncia de manera oficial, la Policía, a través de la Felcc y de todas las unidades investigativas, iniciará un proceso de investigación para establecer las circunstancias de estos hechos”, afirmó la autoridad.

Gómez recomendó a la ciudadanía no dejarse llevar por ofertas que prometen remuneraciones elevadas para trabajar en el exterior, ya que podrían tratarse de engaños o situaciones que pongan en riesgo la integridad de quienes las acepten.

El jefe policial instó a los interesados en oportunidades laborales fuera del país a verificar la autenticidad de las ofertas, así como los antecedentes de las personas, empresas o instituciones que las promueven.

“La población, especialmente la juventud, tiene que tener cuidado ante este tipo de ofrecimientos. Cuando las pagas son muy altas, deben consultar y acudir incluso a la Policía para verificar que estas ofertas de viaje o trabajo sean legítimas y cuenten con referencias confiables”, concluyó Gómez.

La Policía reiteró el llamado a denunciar cualquier ofrecimiento sospechoso para prevenir posibles casos de estafa, trata de personas o reclutamientos irregulares bajo la apariencia de oportunidades laborales en el extranjero.

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